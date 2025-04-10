Глеб Простаков
Австро-Венгрия 2.0 будет завязана на российскую нефть
В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая вероятные события, Будапешт и Белград предпринимают усилия для укрепления оборонительного альянса вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.
Тимофей Бордачёв
Британия деградирует до «Сингапура на Атлантике»
Целью британской политики в Европе всегда было разрушение любых признаков сотрудничества между другими державами. Но это не спасло Лондон от утраты своего внешнеполитического могущества. И сегодня положение Британии в мире можно охарактеризовать как «Сингапур на Атлантике».
Дмитрий Грунюшкин
Овечкин – это русская медиабомба сокрушительной силы
Лучший хоккеист планеты Александр Овечкин – представитель именно той «мягкой силы», которая негромко, но уверенно сдвигает тектонические пласты политики. Это для наших нытиков он «американский хоккеист». А в Америке для всех – он прежде всего русский.