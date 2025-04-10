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    Глеб Простаков Глеб Простаков Австро-Венгрия 2.0 будет завязана на российскую нефть

    В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая вероятные события, Будапешт и Белград предпринимают усилия для укрепления оборонительного альянса вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Британия деградирует до «Сингапура на Атлантике»

    Целью британской политики в Европе всегда было разрушение любых признаков сотрудничества между другими державами. Но это не спасло Лондон от утраты своего внешнеполитического могущества. И сегодня положение Британии в мире можно охарактеризовать как «Сингапур на Атлантике».

    10 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Овечкин – это русская медиабомба сокрушительной силы

    Лучший хоккеист планеты Александр Овечкин – представитель именно той «мягкой силы», которая негромко, но уверенно сдвигает тектонические пласты политики. Это для наших нытиков он «американский хоккеист». А в Америке для всех – он прежде всего русский.

    26 комментариев
    10 апреля 2025, 20:50 • Видео

    США приостановили экономическую войну

    Президент США Дональд Трамп приостановил «тарифную войну» против мира: всем странам снизили таможенные сборы до 10%, кроме Китая, которому повысили до 125%. Почему Трамп так странно себя ведет? Почему отступил? Чего добивается?

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    Китай и США перешли к полному уничтожению торговли друг с другом

    Противостояние США и Китая достигло небывалого размаха. Ни одна из сторон не желает останавливаться и вводит все новые и новые пошлины друг против друга. Дональд Трамп решил поощрить послушные страны отсрочкой на три месяца, а строптивый Китай наказать новым ростом пошлин до 125%. США и Китай в шаге от полного прекращения торговли друг с другом. Кто выйдет победителем в этой борьбе? Подробности

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    Зеленский решил перехитрить Россию и США с выборами на Украине

    На Украине все активнее обсуждается подготовка избирательной кампании, хотя до недавних пор власти и оппозиция это отрицали. На этом фоне Владимир Зеленский, похоже, ищет способ гарантировать свое переизбрание, в том числе с помощью форсирования сроков самой кампании. В чем заключается суть этой идеи и почему она может помешать планам России и США по урегулированию конфликта на Украине? Подробности

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    Ту-154 Качиньского был заранее обречен

    Ровно 15 лет назад произошло событие, которое до сих пор служит сильнейшим раздражителем в отношениях между Москвой и Варшавой – катастрофа Ту-154М, в котором погиб президент Польши Лех Качиньский и еще десятки представителей польского руководства. Все эти годы в Польше выдвигались все более и более абсурдные версии этой трагедии. Между тем, картина катастрофы предельно ясна – и предпосылки ее были созданы задолго заранее. Подробности

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    США берут на испуг восточный фланг НАТО

    В ЕС опасаются вывода американского контингента из Европы. Белый дом намерен не только сократить собственные войска в Старом Свете на 10 тыс. человек, но и покинуть Жешув – базу, ставшую главным центром военной помощи Украине. Эксперты отмечают, что Дональд Трамп начинает масштабный процесс переосмысления сотрудничества в сфере безопасности с Брюсселем. Как это отразится на восточном фланге НАТО? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • США приостановили экономическую войну

      Президент США Дональд Трамп приостановил «тарифную войну» против мира: всем странам снизили таможенные сборы до 10%, кроме Китая, которому повысили до 125%. Почему Трамп так странно себя ведет? Почему отступил? Чего добивается?

    • «Время на исходе». США шантажируют Россию

      Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

    • Молодежь Запада – это старики

      Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

    • Постоянные угрозы санкциями стали заезженной пластинкой Трампа

      Не проходит и дня, чтобы президент США Дональд Трамп не грозил очередной стране тем или иным наказанием. В частности, он продолжает использовать любимую пластинку еще прошлой администрации Белого дома – угрожая санкциями в том числе и России.

    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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