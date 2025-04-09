Лучший хоккеист планеты Александр Овечкин – представитель именно той «мягкой силы», которая негромко, но уверенно сдвигает тектонические пласты политики. Это для наших нытиков он «американский хоккеист». А в Америке для всех – он прежде всего русский.2 комментария
Российско-американский экипаж прибыл на МКС
Транспортный пилотируемый космический корабль «Союз МС-27», стартовавший во вторник с Байконура, состыковался с модулем «Причал» российского сегмента Международной космической станции (МКС) (фото: vk.com/roscosmos/Иван Тимошенко)
Космонавт Сергей Рыжиков перед запуском (фото: YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС)
Сергей Рыжиков на процедуре продувки скафандра (фото: Алексей Филиппов/РИА Новости)
Члены основного экипажа «Союза» Алексей Зубрицкий, Сергей Рыжиков и астронавт NASA Джонатан Ким (слева направо) во время доклада председателю Госкомиссии перед запуском (фото: Алексей Филиппов/РИА Новости)
Члены экипажа перед выездом на стартовую площадку (фото: Алексей Филиппов/РИА Новости)
В Центре управления полетами (ЦУП) Роскосмоса в Королеве за запуском следили по прямой трансляции (фото: Сергей Карпухин/ТАСС)
Старт посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На «Ракете Победы» размещена официальная символика, посвященная этому событию (фото: Алексей Филиппов/РИА Новости)
На логотипе нынешнего экипажа размещены эмблемы 60-летия первого выхода человека в открытый космос и 50-летия совместного полета кораблей «Союз» и «Аполлон» (фото: Алексей Филиппов/РИА Новости)
Полет прошел в штатном режиме, что позволило кораблю выйти на заданную орбиту и добраться до МКС за комфортные для космонавтов три часа (фото: Сергей Савостьянов/ТАСС)
Стыковка корабля с МКС. В ходе 73-й длительной экспедиции на МКС (245 суток) планируются два российских выхода в открытый космос, прибытие грузовых кораблей «Прогресс МС-31» и «Прогресс МС-32», проведение научно-прикладных исследований (фото: Сергей Карпухин/ТАСС)
Экипаж на МКС встретили Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Кирилл Песков, астронавты NASA Дональд Петтит, Энн МакКлейн, Николь Айерс и Такуя Ониси (фото: vk.com/roscosmos)
Успешный запуск очередной российско-американской миссии совпал с личным знакомством главы Роскосмоса Дмитрия Баканова с замдиректора NASA Кеннетом Бауэрсоксом, которые подтвердили продолжение работы России и США над совместным планом освоения космоса после вывода МКС из эксплуатации в 2030 году (фото: vk.com/roscosmos)