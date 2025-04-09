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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Овечкин – это русская медиабомба сокрушительной силы

    Лучший хоккеист планеты Александр Овечкин – представитель именно той «мягкой силы», которая негромко, но уверенно сдвигает тектонические пласты политики. Это для наших нытиков он «американский хоккеист». А в Америке для всех – он прежде всего русский.

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    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Чем нынешнее противостояние в США похоже на Гражданскую войну

    Россия, в отличие от европейских стран, однозначно поддержала федеральное правительство Линкольна, видя в сохранении единства США, по словам канцлера Горчакова, «существенный элемент всеобщего политического равновесия».

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    Игорь Караулов Игорь Караулов В чем принципиальная разница между русскими и американцами

    Говорят, что русские и американцы похожи; кому-то кажется, что они такие же простые, как мы, а кто-то отмечает, что нас роднят огромные просторы, которые нам пришлось заселять и осваивать. Однако русские, в отличие от американцев, – это народ, спаянный единой судьбой.

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    9 апреля 2025, 16:00 • Фоторепортаж

    Российско-американский экипаж прибыл на МКС

    Транспортный пилотируемый космический корабль «Союз МС-27», стартовавший во вторник с Байконура, состыковался с модулем «Причал» российского сегмента Международной космической станции (МКС) (фото: vk.com/roscosmos/Иван Тимошенко)

    Космонавт Сергей Рыжиков перед запуском (фото: YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС)

    Сергей Рыжиков на процедуре продувки скафандра (фото: Алексей Филиппов/РИА Новости)

    Члены основного экипажа «Союза» Алексей Зубрицкий, Сергей Рыжиков и астронавт NASA Джонатан Ким (слева направо) во время доклада председателю Госкомиссии перед запуском (фото: Алексей Филиппов/РИА Новости)

    Члены экипажа перед выездом на стартовую площадку (фото: Алексей Филиппов/РИА Новости)

    В Центре управления полетами (ЦУП) Роскосмоса в Королеве за запуском следили по прямой трансляции (фото: Сергей Карпухин/ТАСС)

    Старт посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На «Ракете Победы» размещена официальная символика, посвященная этому событию (фото: Алексей Филиппов/РИА Новости)

    На логотипе нынешнего экипажа размещены эмблемы 60-летия первого выхода человека в открытый космос и 50-летия совместного полета кораблей «Союз» и «Аполлон» (фото: Алексей Филиппов/РИА Новости)

    Полет прошел в штатном режиме, что позволило кораблю выйти на заданную орбиту и добраться до МКС за комфортные для космонавтов три часа (фото: Сергей Савостьянов/ТАСС)

    Стыковка корабля с МКС. В ходе 73-й длительной экспедиции на МКС (245 суток) планируются два российских выхода в открытый космос, прибытие грузовых кораблей «Прогресс МС-31» и «Прогресс МС-32», проведение научно-прикладных исследований (фото: Сергей Карпухин/ТАСС)

    Экипаж на МКС встретили Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Кирилл Песков, астронавты NASA Дональд Петтит, Энн МакКлейн, Николь Айерс и Такуя Ониси (фото: vk.com/roscosmos)

    Успешный запуск очередной российско-американской миссии совпал с личным знакомством главы Роскосмоса Дмитрия Баканова с замдиректора NASA Кеннетом Бауэрсоксом, которые подтвердили продолжение работы России и США над совместным планом освоения космоса после вывода МКС из эксплуатации в 2030 году (фото: vk.com/roscosmos)

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    Зеленский решил перехитрить Россию и США с выборами на Украине

    На Украине все активнее обсуждается подготовка избирательной кампании, хотя до недавних пор власти и оппозиция это отрицали. На этом фоне Владимир Зеленский, похоже, ищет способ гарантировать свое переизбрание, в том числе с помощью форсирования сроков самой кампании. В чем заключается суть этой идеи и почему она может помешать планам России и США по урегулированию конфликта на Украине? Подробности

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    Как советская подводная лодка спасалась под парусом

    9 апреля – годовщина одного из самых легендарных примеров находчивости экипажей советских подводных лодок во время Великой Отечественной. В этот день 1942 года погибла подлодка «Щ-421», но перед тем она пыталась спастись, используя для движения паруса. О чем идет речь и как все это произошло? Подробности

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    В Европе вскрыта коррупционная кормушка на миллиарды евро

    Эстафету подсчета неэффективных и бессмысленных расходов вслед за США приняла и Европа. Расследование евроаудиторов показало, что 7,4 млрд евро под видом финансирования неправительственных организаций (НПО) чиновники ЕС могли выделить кому угодно, в том числе и самим себе. Как такое произошло? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • «Время на исходе». США шантажируют Россию

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      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

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      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

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    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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