Российско-американский экипаж прибыл на МКС

Успешный запуск очередной российско-американской миссии совпал с личным знакомством главы Роскосмоса Дмитрия Баканова с замдиректора NASA Кеннетом Бауэрсоксом, которые подтвердили продолжение работы России и США над совместным планом освоения космоса после вывода МКС из эксплуатации в 2030 году (фото: vk.com/roscosmos)

Стыковка корабля с МКС. В ходе 73-й длительной экспедиции на МКС (245 суток) планируются два российских выхода в открытый космос, прибытие грузовых кораблей «Прогресс МС-31» и «Прогресс МС-32», проведение научно-прикладных исследований (фото: Сергей Карпухин/ТАСС)

Полет прошел в штатном режиме, что позволило кораблю выйти на заданную орбиту и добраться до МКС за комфортные для космонавтов три часа (фото: Сергей Савостьянов/ТАСС)

На логотипе нынешнего экипажа размещены эмблемы 60-летия первого выхода человека в открытый космос и 50-летия совместного полета кораблей «Союз» и «Аполлон» (фото: Алексей Филиппов/РИА Новости)

В Центре управления полетами (ЦУП) Роскосмоса в Королеве за запуском следили по прямой трансляции (фото: Сергей Карпухин/ТАСС)

Члены основного экипажа «Союза» Алексей Зубрицкий, Сергей Рыжиков и астронавт NASA Джонатан Ким (слева направо) во время доклада председателю Госкомиссии перед запуском (фото: Алексей Филиппов/РИА Новости)

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