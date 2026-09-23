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    Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.

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    Олег Хавич Олег Хавич Зачем Польша создает заградотряды на границе с Украиной

    На фоне заявлений Варшавы о поддержке Киева, польские военные выдвинулись на границу с Украиной и начали строительство там полевых укреплений, предназначенных явно не для сдерживания мирного населения.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Мировой топливный кризис только начинается

    Рынок нефти перестал быть рынком в классическом смысле. Это поле боя, где цена определяется не спросом и предложением, а способностью конкретного покупателя добраться до конкретного продавца.

    13 комментариев
    23 сентября 2026, 12:02 • Новости дня

    Трамп подтвердил готовность к диалогу с КНДР

    Президент Южной Кореи заявил о желании Трампа возобновить диалог с КНДР

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен заявил о готовности американского лидера Дональда Трампа возобновить диалог с КНДР для установления мира на Корейском полуострове.

    Ли Чжэ Мен сообщил, что американский лидер в ходе переговоров на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке подтвердил свое стремление к диалогу с КНДР, передает РИА «Новости».

    «Наиболее значительным для меня стало то, что президент Трамп вновь подтвердил свое стремление к диалогу с КНДР», – написал Ли Чжэ Мен в среду в социальной сети. Глава государства подчеркнул, что Южная Корея и США продолжат еще более тесную коммуникацию для возобновления диалога и возвращения мира на Корейский полуостров.

    Кроме того, на переговорах с Трампом обсуждались южнокорейские инвестиции в размере 350 млрд долларов в экономику США в обмен на снижение американских тарифов. Стороны также затронули вопросы расширения сотрудничества в судостроении, обогащения урана для строительства Сеулом атомной подлодки и передачи Сеулу от Вашингтона оперативного командования войсками в военное время.

    Накануне президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен предложил Вашингтону смягчить санкционное давление на КНДР.

    В августе американский лидер запланировал новые переговоры с Ким Чен Ыном до конца года.

    Глава Белого дома подтвердил готовность северокорейского руководителя к двустороннему диалогу.

    22 сентября 2026, 19:06 • Новости дня
    США, Дания и Гренландия заключили договор о контроле над безопасностью острова
    США, Дания и Гренландия заключили договор о контроле над безопасностью острова
    @ U.S. Marine Corps/Sgt. Kyle Chan

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Соединенные Штаты, Дания и Гренландия заключили договор, позволяющий американским военным немедленно развернуть крупный контингент на территории арктического острова.

    Трехсторонний документ был оформлен на полях Генеральной Ассамблеи ООН, передает РИА «Новости». В торжественной церемонии приняли участие американский лидер Дональд Трамп, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен.

    «США получают контроль над безопасностью острова без каких-либо финансовых затрат, а Пентагон немедленно начнет развертывание крупного военного контингента», – заявил президент США. Он добавил, что достигнутая договоренность является бессрочной.

    Госсекретарь США Марко Рубио пояснил, что американское присутствие в регионе станет первой линией противоракетной обороны. По его оценке, любые потенциальные удары по территории государства будут наноситься именно через Арктику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, датские СМИ сообщили о планах подписания договора по безопасности Гренландии в Нью-Йорке.

    Президент США Дональд Трамп объявил о передаче Вашингтону постоянного контроля над островом.

    Американское руководство прорабатывает вопрос создания двух новых военных баз на этой территории.

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    23 сентября 2026, 09:59 • Новости дня
    Трамп одобрил запрет на экспорт американского дизеля

    Президент США Дональд Трамп одобрил запрет экспорта дизельного топлива

    Трамп одобрил запрет на экспорт американского дизеля
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами выступил в поддержку введения запрета на экспорт американского дизельного топлива для снижения цен на внутреннем рынке.

    Во время совместного интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским глава американского государства высказался за прекращение поставок дизельного топлива за рубеж. Политик отметил, что уже обсуждал необходимость такой меры со своими подчиненными, пишет Axios.

    Подобное заявление означает изменение курса администрации США, которая ранее отказывалась ограничивать экспорт горючего. Инициативу об остановке поставок активно продвигают представители Республиканской партии на фоне недовольства фермеров и дальнобойщиков рекордными ценами на дизель накануне промежуточных выборов в Конгресс.

    Аналитики энергетического рынка предупреждают о серьезных рисках подобного шага. По мнению экспертов, запрет способен привести к краткосрочному снижению стоимости топлива внутри страны, однако в перспективе вызовет рост мировых цен, что в итоге негативно отразится и на американской экономике. Глава Американского института нефти Майк Соммерс также подчеркнул, что ограничение экспорта лишь усугубит проблемы нефтепереработки и ударит по потребителям.

    Для реализации инициативы Трамп может воспользоваться президентскими полномочиями по введению чрезвычайного положения. Альтернативным вариантом является принятие соответствующего закона, однако в Сенате мнения республиканцев по поводу целесообразности запрета разделились.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе Дональд Трамп заявил о рекордных запасах боеприпасов в Соединенных Штатах. В конце прошлой недели президент США поручил переделать Триумфальную арку в Вашингтоне в военную базу. В прошлом году американский лидер решил упростить экспорт оружия.

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    23 сентября 2026, 08:50 • Видео
    Ле Пен угрожает России. Что это с ней?

    Фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен выступила с обличительным письмом в адрес России, обвинив Москву в шантаже и попытках повлиять на политику Парижа. На что это она обиделась? Стоит ли из-за этого переживать?

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    23 сентября 2026, 11:54 • Новости дня
    Эксперт назвал «ядерной опцией» планы Трампа запретить экспорт дизеля

    Американист Дудаков: Запрет на экспорт американского дизеля потрясет мировой рынок

    Эксперт назвал «ядерной опцией» планы Трампа запретить экспорт дизеля
    @ Nam Y. Huh/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Ситуация на топливном рынке США подрывает ключевые секторы экономики – от фермерских хозяйств, где фиксируются рекордные темпы банкротств, до логистики, разгоняющей инфляцию в стране. На этом фоне в Вашингтоне все активнее обсуждают запрет на экспорт дизеля. Однако такая мера приведет к масштабным последствиям для американского и мирового рынков, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    «США охватил топливный кризис. В стране наблюдается острый дефицит дизельного топлива. На этом фоне цены на дизель достигли пиковых значений за всю историю: средняя стоимость составляет 6,5 доллара за галлон, а в отдельных штатах – в частности в Калифорнии – и вовсе доходит до 8,9 доллара за галлон», – отметил американист Малек Дудаков.

    По его словам, ситуация на топливном рынке «бьет» по всем секторам американской экономики. «Так, фиксируются рекордные темпы банкротства фермерских хозяйств. Дорожает и логистика, которая разгоняет инфляцию внутри Америки. В канун промежуточных выборов в Конгресс все это неприятно сказывается на рейтинге Дональда Трампа и Республиканской партии», – указал собеседник.

    На этом фоне в Штатах все более активно обсуждается тема запрета экспорта дизельного топлива. «Впрочем, сама мера – «ядерная опция», потому что последствия окажутся довольно серьезными. Вероятно, другие страны в отместку начнут перекрывать поставки нефти в США, и тогда Америка столкнется с еще более острым топливным и нефтяным кризисом», – рассуждает Дудаков.

    «Кроме того, американские нефтяники рискуют потерять внешние рынки сбыта, может, даже безвозвратно, поскольку восстановить утраченные позиции впоследствии будет непросто», – добавил он. Аналитик допускает, что администрация Трампа в связи с рисками не станет вводить ограничения на экспорт дизеля. Но если Вашингтон все же примет такое решение, то американский и мировой топливные рынки ждут серьезные потрясения, заключил политолог.

    Ранее Дональд Трамп поддержал идею остановить экспорт дизельного топлива на фоне роста цен в США. Он сообщил, что поручил администрации рассмотреть вопрос о запрете или ограничении экспорта. «Я говорил: давайте не будем отправлять дизель за рубеж. Мы производим много дизеля», – сказал американский лидер. По его словам, окончательное решение будет принято в ближайшее время.

    В свою очередь министр финансов США Скотт Бессент заявил, что пока оценивается целесообразность такого шага с точки зрения возможностей национальной нефтепереработки. «Мы изучаем, насколько это реализуемо с точки зрения общих нефтеперерабатывающих мощностей и сработает ли полный или частичный запрет», – сказал он.

    Подобное заявление означает изменение курса американской администрации, которая ранее отказывалась ограничивать экспорт горючего. Инициативу об остановке поставок активно продвигают представители Республиканской партии на фоне недовольства фермеров и дальнобойщиков рекордными ценами на дизель накануне промежуточных выборов в Конгресс.

    По данным Американской автомобильной ассоциации (ААА), средняя цена дизеля в США взлетела до 6,53 доллара за галлон, что почти на три доллара выше уровня прошлого года. Цены выросли на фоне сокращения мировых нефтеперерабатывающих мощностей. Телеканал CNBC связал его с ударами по предприятиям в России и на Ближнем Востоке, а также ограничениями судоходства через Ормузский пролив.

    Аналитики энергетического рынка предупреждают о серьезных рисках введения Штатами запрета на экспорт дизеля. По мнению экспертов, ограничения способны привести к краткосрочному снижению стоимости топлива внутри страны, однако в перспективе вызовут рост мировых цен, что в итоге негативно отразится и на американской экономике, передает Axios.

    Как отмечает портал, для реализации инициативы Трамп может воспользоваться президентскими полномочиями по введению чрезвычайного положения. Альтернативным вариантом является принятие соответствующего закона, однако в Сенате мнения республиканцев по поводу целесообразности запрета разделились.

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    21 сентября 2026, 18:45 • Новости дня
    Трамп сообщил о подготовке крупной сделки по закупке калия у Белоруссии

    Трамп заявил о планах покупать у Белоруссии удобрения по ценам ниже канадских

    Трамп сообщил о подготовке крупной сделки по закупке калия у Белоруссии
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп рассказал о проработке масштабного соглашения по приобретению калийных удобрений у Минска по ценам значительно ниже канадских.

    Американские власти в настоящий момент обсуждают детали масштабного импорта, передает РИА «Новости». Информацию об этом подтвердил глава Белого дома в социальной сети Truth Social.

    «Соединенные Штаты работают над крупной сделкой по закупке поташа из Белоруссии», – написал Трамп. Он также добавил, что стоимость белорусских удобрений окажется существенно ниже сумм, которые Вашингтон сейчас платит Канаде за аналогичные поставки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года Соединенные Штаты отменили санкции против белорусского калия.

    Весной президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал подготовку масштабного соглашения с Вашингтоном.

    В начале этого месяца белорусский лидер сообщил об отгрузке партии удобрений для американского рынка.

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    23 сентября 2026, 10:06 • Новости дня
    Зеленский заявил о желании Киева и Вашингтона завершить конфликт до зимы

    Зеленский выразил надежду на завершение конфликта на Украине до зимы после встречи с Трампом

    Зеленский заявил о желании Киева и Вашингтона завершить конфликт до зимы
    @ Daniel Torok/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на завершение конфликта на Украине до наступления зимы после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

    Киев и Вашингтон хотят завершить конфликт на Украине до наступления зимы. Об этом Зеленский сообщил после встречи с американским лидером в Нью-Йорке.

    Зеленский назвал прошедшую во вторник на полях Генассамблеи ООН встречу с Трампом позитивной и продуктивной, передает Euronews.

    Украинский лидер выразил надежду, что при поддержке США конфликт удастся завершить до начала зимнего периода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент США Дональд Трамп послал президента Украины Владимира Зеленского обсуждать использование Starlink с Илоном Маском. Во вторник Трамп не дал Зеленскому ответить на вопросы журналистов. В понедельник СМИ сообщили о требовании Трампа к Зеленскому прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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    23 сентября 2026, 09:41 • Новости дня
    Трамп послал Зеленского обсуждать использование Starlink с Маском

    Трамп отправил Зеленского обсуждать использование Starlink с Маском

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп посоветовал Владимиру Зеленскому напрямую договариваться с Илоном Маском об использовании системы Starlink для ударов вглубь российской территории, сообщила журналистка Найя Саджая.

    Саджая в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) сообщила, что президент США посоветовал Зеленскому обсуждать вопрос использования Starlink для ударов по России непосредственно с Маском, передает Lenta.ru.

    В ходе встречи Владимир Зеленский выразил готовность к энергетическому перемирию. При этом он вновь поднял тему использования Starlink для атак вглубь российской территории.

    «Вам нужно поговорить об этом с Илоном», – заявил американский президент Зеленскому.

    Ранее, 1 сентября, президент России Владимир Путин сообщил о поручениях Вооруженным силам. Российским военным были даны указания подготовить и нанести массированные удары по объектам топливно-энергетического комплекса на территории Украины в качестве ответной меры.

    Киев запросил у США разрешение на использование системы Starlink для наведения дронов.

    Маск отклонил просьбу украинских властей из-за риска эскалации конфликта.

    Позже издание Financial Times писало, что Маск якобы готов разрешить использование БПЛА со Starlink для ударов по России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в России найден способ подавления неуязвимой до последнего времени спутниковой системы Starlink.

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    22 сентября 2026, 22:34 • Новости дня
    Закрытая часть встречи Трампа и Зеленского продлилась 40 минут
    Закрытая часть встречи Трампа и Зеленского продлилась 40 минут
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Беседа президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского продлилась 40 минут, на переговорах присутствовали глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов), глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, глава службы внешней разведки Рустем Умеров.

    Закрытая часть переговоров Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Нью-Йорке завершилась спустя 40 минут, передает РИА «Новости». Встреча политиков состоялась во вторник на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

    «Встреча Зеленского и Трампа в Нью-Йорке закончилась. Переговоры продлились 40 минут», – говорится в сообщении украинского портала «Новости. Live».

    На переговорах также присутствовали глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, глава МИД Украины Андрей Сибига, руководитель офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и глава службы внешней разведки Рустем Умеров.

    На открытой части переговоров американский лидер лишил главу киевского режима возможности отвечать на вопросы журналистов.

    Накануне встречи Дональд Трамп потребовал от Владимира Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил надежду на завершение украинского конфликта до наступления зимы при поддержке США.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент США намерен предложить Владимиру Зеленскому взаимно прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры во время встречи на полях Генассамблеи ООН.

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    22 сентября 2026, 07:00 • Новости дня
    Макрон обсудил с Трампом идеи энергетического перемирия на Украине

    Макрон обсудил с Трампом энергетическое перемирие на Украине

    Макрон обсудил с Трампом идеи энергетического перемирия на Украине
    @ Telmo Pinto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом инициативы, направленные на обеспечение моратория между Украиной и Россией на атаки по объектам энергетического сектора.

    В беседе с журналистами после встречи Макрон заявил, что лидеры двух стран провели «очень хорошую» и «очень конструктивную» дискуссию по украинскому конфликту и согласились с необходимостью помочь Киеву укрепить оборону, передает Reuters.

    «У нас состоялась продолжительная дискуссия по Украине и России, о необходимости более быстрой и решительной помощи нашим украинским друзьям в плане перехватчиков, поскольку это ключевой вопрос с точки зрения обороны», – сказал Макрон.

    Не вдаваясь в подробности, он добавил, что обсудил с Трампом идею прекращения ударов по объектам энергетического сектора, тему, которую он поднимет на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    Французский президент заявил, что помощь энергетической системе Украины остается приоритетом, поскольку конфликт оказывает влияние на безопасность всей Европы. Он выразил надежду на достижение прогресса в ходе ежегодной встречи лидеров в ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон собрался подтолкнуть американского коллегу к «правильным решениям» по Украине при встрече на полях ГА ООН. Вице-президент США Вэнс сообщил об ожидании прогресса по Украине после встречи американского лидера с Зеленским.

    В Нью-Йорке обнесли забором место прошлогоднего инцидента с Макроном.

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    21 сентября 2026, 13:39 • Новости дня
    Три лишенных аккредитации в Белом доме СМИ пригрозили Трампу судом

    Tекст: Игорь Иножарский

    Европейское издание Politico и американские телеканалы CNN и MSNOW объявили о подаче иска к президенту США Дональду Трампу из-за лишения их журналистов аккредитации в Белом доме.

    СМИ требуют признать запрет неконституционным и восстановить доступ репортеров в правительственный комплекс. Журналисты расценили действия администрации как «прямое нападение на Первую поправку» к Конституции США, пишет Politico.

    В иске также фигурируют руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, директор по коммуникациям Стивен Чунг и глава Секретной службы Шон Карран. Истцы утверждают, что запрет был введен без предварительного уведомления и нарушает право на надлежащую правовую процедуру.

    Трамп объявил о запрете на доступ для этих СМИ 18 сентября, сославшись на «накопившиеся за последние годы истории» и обвинив журналистов в преднамеренном написании негативных новостей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в выходные руководство телеканала MS NOW ответило на запрет посещать американскую администрацию. На прошлой неделе Дональд Трамп закрыл доступ в Белый дом репортерам трех СМИ. В прошлом году Вашингтон объяснил оскорбительные слова президента в адрес журналистки.

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    22 сентября 2026, 22:15 • Новости дня
    Трамп не дал Зеленскому ответить на вопросы журналистов

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп на открытой встрече с Владимиром Зеленским полностью перехватил инициативу, не дав ему возможности ответить на вопросы прессы.

    Президент США во время открытой встречи полностью лишил Владимира Зеленского возможности отвечать на вопросы журналистов, перехватив инициативу в беседе, передает РИА «Новости». Американский лидер начал мероприятие со вступительного слова, в котором пообещал искать пути урегулирования украинского конфликта.

    Зеленский выразил благодарность за поддержку и контакт, после чего Трамп заговорил о возможном достижении мира до зимы, слова благодарности стали единственными фразами Зеленского во время открытой части переговоров.

    Когда журналисты задали вопрос об ударах ВСУ по российским нефтяным объектам, Зеленский попытался вступить в диалог. Однако он остался безмолвным, пока Трамп рассуждал о ценах на дизельное топливо. В дальнейшем Зеленский лишь улыбался и кивал, а встреча завершилась менее чем через 10 минут.

    Накануне встречи Дональд Трамп потребовал от Владимира Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил надежду на завершение украинского конфликта до наступления зимы при поддержке США.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент США намерен предложить Владимиру Зеленскому взаимно прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры во время встречи на полях Генассамблеи ООН.

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    20 сентября 2026, 14:08 • Новости дня
    Рожин прокомментировал территориальный спор Франции и США об островах

    Tекст: Дарья Григоренко

    Военный эксперт Борис Рожин прокомментировал спор между Францией и США о принадлежности островов Сен-Пьер и Микелон, вспомнив исторический прецедент с продажей Луизианы.

    «Отдали Луизиану, отдадите и Сень-Пьер с Микелоном», – написал Рожин в своем канале в Max.

    Эксперт обратил внимание на недавние слова президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер заявил, что Париж не намерен отдавать Соединенным Штатам острова Сен-Пьер и Микелон, подчеркнув, что эти территории были и останутся французскими.

    Ранее американский президент Дональд Трамп опубликовал карту, на которой спорные острова были обозначены как принадлежащие Соединенным Штатам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французские политики предлагали отправлять нелегальных мигрантов на острова Сен-Пьер и Микелон.

    Позже Эммануэль Макрон выразил поддержку Гренландии после слов Дональда Трампа о присоединении острова к США.

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    20 сентября 2026, 14:07 • Новости дня
    Южная Корея заявила, что вторая ракета КНДР пролетела более 600 км

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея сообщил, что вторая северокорейская баллистическая ракета преодолела расстояние свыше 600 км.

    Согласно оценкам южнокорейских специалистов, первая баллистическая ракета малой дальности стартовала около 15.00 по местному времени (09.00 мск), передает ТАСС.

    Запуск произвели из района портового города Вонсан в направлении Японского моря. Предположительно, она пролетела 450 км.

    Вторая же ракета преодолела расстояние более 600 км в сторону Японского моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пхеньян совершил новый запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря.

    Месяцем ранее Вооруженные силы КНДР выпустили из окрестностей столицы около 10 баллистических ракет малой дальности.

    В середине августа северокорейские военные осуществили старт баллистической ракеты с восточного побережья полуострова.

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    21 сентября 2026, 00:43 • Новости дня
    Axios узнал о требовании Трампа к Зеленскому прекратить удары по НПЗ России

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом в воскресенье сообщил, что они встретятся на этой неделе на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Источник, знакомый с содержанием разговора, сообщил, что Трамп неоднократно просил Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Эти удары приводят к росту мировых цен на дизельное топливо.

    «Во время разговора много раз упоминалось слово diesel», – сказал источник Axios.

    При этом встреча Трампа и Зеленского пройдет на фоне попыток Белого дома добиться соглашения между Россией и Украиной о взаимных шагах по деэскалации и возобновлении переговоров, а также на фоне усиления боевых действий между двумя сторонами в последние дни.

    Главный переговорщик Зеленского и глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров сообщил Axios, что в последние дни он работал с представителями Белого дома над организацией встречи политиков, которая, вероятно, состоится во вторник.

    «Важный разговор, мы многое обсудили. Мы договорились встретиться в Нью-Йорке, и эта встреча может многое изменить. Дипломатический импульс есть», – написал Зеленский в X.

    Он заявил, что Украина готова «предпринять действительно серьёзные шаги» для заключения соглашения о деэскалации с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее телеканал Fox News передавал слова американского лидера, который потребовал от Зеленского прекратить атаки на российские НПЗ. Президент России Владимир Путин сообщал об успешном отражении атак на НПЗ. NYT узнала о желании США заключить с Россией сделки до конца года ради мира.

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    21 сентября 2026, 22:45 • Новости дня
    BFMTV: Макрон собрался подтолкнуть Трампа к «правильным решениям» по Украине

    BFMTV: Макрон подтолкнет Трампа к «правильным решениям» по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Франции Эммануэль Макрон планирует провести откровенную беседу с Дональдом Трампом при встрече на полях Генассамблеи ООН, чтобы повлиять на его решения по поддержке Украины.

    Французский лидер Эммануэль Макрон проведет переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Представители окружения президента Франции сообщили, что беседа состоится в понедельник, 21 сентября, накануне открытия Генеральной Ассамблеи ООН, передает телеканал BFMTV.

    «Это всегда хорошая возможность задать тон перед началом этой важной недели Генеральной Ассамблеи и откровенно подискутировать с президентом Соединенных Штатов, как это всегда делает президент Республики. Как и всегда в критические моменты, это будет возможность направить президента Трампа к правильным решениям, особенно в отношении Украины, чтобы продолжить усилия по поддержке Украины и усилить давление на Россию», – отметили в Елисейском дворце.

    Встреча политиков запланирована на 17:35 по местному времени или на 23:35 по парижскому, накануне открытия Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Британия и Франция обсудили производство ракет SCALP на Украине. В июле президент Франции объявил о передаче Киеву прав на производство крылатых ракет SCALP.

    Вице-президент США Вэнс сообщил об ожидании прогресса по Украине после встречи американского лидера с Зеленским.

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    22 сентября 2026, 21:51 • Новости дня
    Зеленский заявил о планах закончить конфликт на Украине до зимы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил надежду на завершение украинского конфликта до наступления зимы при поддержке США.

    «Я надеюсь, что мы сможем положить конец конфликту. Нам в этом поможет президент Трамп. Я думаю, это нужно сделать как можно скорее, пока не настала зима», – сказал Зеленский по-английски, передает РИА «Новости».

    Выступление транслировал украинский телеканал «Общественное», сопровождая речь переводом на государственный язык.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Вашингтон рассматривал шаги по снижению интенсивности боевых действий в зимний период.

    В феврале глава киевского режима рассказывал о давлении США ради завершения противостояния к лету.

    В прошлом году он призывал закончить конфликт до истечения президентского срока Дональда Трампа.

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