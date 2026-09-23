Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.4 комментария
Киев назвал угрозой нацбезопасности создателя фильма о штурме Мариуполя
Минкульт Украины внес продюсера Белоуса в список угроз нацбезопасности
Министерство культуры Украины добавило российского продюсера Сергея Белоуса, работавшего над фильмом «У края бездны», в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности.
Министерство культуры Украины внесло российского продюсера Сергея Белоуса в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности страны, передает ТАСС.
Белоус является продюсером и вторым оператором документального фильма «У края бездны», который рассказывает про штурм Мариуполя.
Согласно тексту приказа ведомства, в перечень угроз нацбезопасности вместе с ним также внесены российские режиссеры Сергей Абрамов и Ольга Каледина.
Список деятелей культуры, поддерживающих политику России, был создан Киевом в 2015 году. В настоящее время этот перечень насчитывает более 260 человек и постоянно пополняется.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Минкульт Украины объявил актрису Валентину Рубцову угрозой национальной безопасности.