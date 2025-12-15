Ученые в России разработали промышленную технологию нитридного ядерного топлива

Tекст: Дарья Григоренко

Лауреат Национальной премии в области будущих технологий «Вызов» 2025 года в номинации «Инженерное решение» Скупов заявил: «Нам удалось решить все задачи, связанные с созданием первой в мире технологии производства смешанного уран-плутониевого топлива для ядерных энергетических реакторов IV поколения, провести весь цикл испытаний, в том числе изготовление и работа в реакторе тепловыделяющих элементов, и передать технологию в промышленность, доведя ее уровень готовности до максимального», передает ТАСС.

По словам Скупова, новая технология полностью отработана – от научной разработки до внедрения в промышленность. Ее основой стало смешанное нитридное топливо, обладающее повышенной эффективностью и безопасностью эксплуатации.

Научный комитет премии «Вызов» присудил награду 2025 года Михаилу Скупову и Алексею Глушенкову (оба – ВНИИНМ, ГК «Росатом»). Премия присуждена за создание технологии промышленного производства нитридного ядерного топлива, что считается важным шагом в развитии мирового атомного машиностроения.

Ранее доктор химических наук, лауреат Национальной премии в области будущих технологий «Вызов» 2025 года Вера Виль сообщила, что ученые разработали уникальные методы органической химии на основе пероксидов, направленные на обеспечение технологической независимости России от зарубежного сырья в энергетике, медицине и агрохимии.

Профессор Университета Южной Калифорнии Валерий Фокин заявил, что диагностика заболеваний, разработка новых лекарственных средств и визуализация процессов в живых клетках становятся все более точными благодаря инновационным химическим реакциям.

Кроме того, доктор химических наук Илья Ямпольский сообщил, что человечество сможет выращивать светящиеся цветы и другие растения благодаря расшифровке молекулярных механизмов биолюминесценции.