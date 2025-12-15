По Европе бродит призрак войны с Россией, и даже называется время ее начала – 2030 год. Но что может измениться к этому времени? Во-первых, французы и англичане могут попытаться обзавестись тактическим ядерным оружием, чтобы попытаться реализовать сомнительную идею «ограниченной ядерной войны».2 комментария
Открытие химиков повысило точность диагностики и лечения заболеваний
Диагностика заболеваний, разработка новых лекарственных средств и визуализация процессов в живых клетках становятся все более точными благодаря инновационным химическим реакциям, сообщил профессор Университета Южной Калифорнии Валерий Фокин.
Лауреат Национальной премии в области будущих технологий «Вызов» 2025 года Фокин рассказал: «Моя работа посвящена созданию химических реакций, которые позволяют изучать сложные, в том числе живые системы на уровне отдельных молекул», передает ТАСС.
Прорывные химические реакции, созданные Фокиным и его научной группой, сегодня нашли применение в различных областях – от диагностики до разработки лекарств и уникальных методов визуализации процессов внутри клеток. В частности, одна из разработанных реакций используется при создании противоопухолевых препаратов, систем раннего выявления метастазов, исследованиях вирусных инфекций и даже при секвенировании генома.
Премия в номинации «Открытие» присуждена за изобретение реакции, которая стала основой клик-химии и радикально изменила молекулярные науки и химию живых систем. Фокин подчеркнул, что «главная польза таких методов в том, что они позволяют «увидеть» молекулярные процессы, которые раньше были скрыты». По его словам, внедрение этих химических инструментов предоставляет ученым уникальную возможность исследовать живые системы с точностью, ранее недоступной, что способствует лучшему пониманию природы болезней, разработке эффективных препаратов и развитию фундаментальной науки.
Ранее доктор химических наук, лауреат Национальной премии в области будущих технологий «Вызов» 2025 года Вера Виль сообщила, что ученые разработали уникальные методы органической химии на основе пероксидов, направленные на обеспечение технологической независимости России от зарубежного сырья в энергетике, медицине и агрохимии.