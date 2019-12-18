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18 декабря, среда  |  Последнее обновление — 22:55  |  vz.ru
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За срыв российского транзита Киев взвинтит украинцам цены на газ

«Нафтогаз» запугивает население всплеском цен, если не будет транзита газаФото: Александр Демьянчук/ТАСС
«Нафтогаз» снова проводит эксперимент над собственным населением. Сначала там в 12 раз подняли тарифы на газ, а теперь решили перейти на рыночное ценообразование. Без транзита российского газа с нового года рыночная стоимость подскочит в два раза, пугает «Нафтогаз». И тут же предлагает «спасательный круг», который на самом деле им не является. Есть ли у украинцев выход из этой ловушки? Подробности...
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Россия и Белоруссия не поссорятся из-за китайских денег

Александр Лукашенко и Си Цзиньпин во время очередной встречи в ПекинеФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Новости о получении Белоруссией китайского кредита в размере полмиллиарда долларов вызвали буйный приступ белорусо- и китаефобии, впрочем, именно у русофобов. Понятно почему сообщение о китайско-белорусских отношениях пытаются использовать сразу против трех государств – сближение Минска, Москвы и Пекина раздражает очень многих. Подробности...
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Почему американцев беспокоит российский корабль-разведчик

«Виктор Леонов» – заслуженный, но вполне эффективный корабльФото: Stringer/Reuters
Американские СМИ вновь бьют тревогу по поводу присутствия у своих берегов российского военного корабля. На этот раз их испугал корабль-разведчик «Виктор Леонов». Что делает представитель ВМФ РФ рядом с американскими территориальными водами, насколько это напоминает практику советского времени – и как стоит относиться к новостям подобного рода? Подробности...
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Вслед за Британией Евросоюз может покинуть Польша

Польша из-за судебной реформы может покинуть Евросоюз, говорится в заявлении Верховного суда республикиФото: Zuma/ТАСС
Верховный суд Польши бьет тревогу: проводимые в стране реформы входят в острое противоречие с законодательством ЕС, а это значит, что Варшава рискует покинуть Евросоюз. Принципиально важно тут то, что польские власти сознательно идут на это обострение, а польский народ их в этом поддерживает. Как скоро «единую европейскую семью» покинут те, кому она принесла больше всего добра? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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ЭКО и воспитание детей ремнем – всего лишь разные виды семейного насилия

Сергей Мардан, публицист
Является ли наказание насилием над ребенком, каковы его формы и пределы? Где заканчивается частное дело семьи и начинается обязанность государства защитить слабого? Кто-то пытается найти ответы, а кто-то просто достает с полки гречку и берет ремень. Подробности...
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Импичмент – это способ расставить ловушки

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Даже либеральным медиа в США становится с каждым днем сложнее прикрывать заговор против Трампа, в котором участвовали и сами СМИ, и спецслужбы, и высокопоставленные функционеры Демпартии. Подробности...
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Пришло поколение писателей седьмой воды на киселе

Сергей Лукьяненко, писатель
Они не читали ничего – вне рамок школьной программы. Их спросишь – а что у вас любимое у Цвейга? И на тебя пустые глаза. Я их даже не виню. Слишком высокий темп, слишком большой информационный поток. Подробности...
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              Cанкции США против «Северного потока – 2» лишат Украину денег

              Попытка США затормозить «Северный поток» рикошетом ударит по кошельку Украины, предупредили в Берлине   18 декабря 2019, 22:30
              Фото: Anton Vaganov/Reuters
              Текст: Наталья Макарова,
              Анастасия Куликова

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              Санкции США против «Северного потока – 2» не смогут навредить газопроводу. Он будет введен в строй – и это признают сами американцы. Эксперты полагают, что жертвой санкций могут пасть будущие российские проекты в данной сфере. Однако о строительстве новых газопроводов на Запад пока ничего не известно. Но главный пострадавший в этой истории есть. И его назвала канцлер Германии Ангела Меркель.

              Канцлер ФРГ Ангела Меркель решила не отвечать американцам ударом на удар в конфликте вокруг «Северного потока – 2». Выступая в среду в бундестаге, она осудила «экстерриториальные санкции» США, но пообещала не принимать против США ответных карательных мер. «Германия не намерена отступать, но я не вижу другой возможности, кроме как вести переговоры о том, что мы не одобряем подобной практики», – цитирует канцлера «Deutsche Welle».

              Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Заскиа Эскен назвала санкции «не особенно дружественным шагом». По словам лидера партии, входящей в правящую коалицию, правительство не должно оставлять решение США без ответа. Объединение немецких машиностроителей и производителей промышленного оборудования тоже призвало Меркель к защите европейского бизнеса от американских санкций.

              Левая оппозиция в бундестаге ранее призывала отомстить Вашингтону «конкретными мерами», в частности, потребовать в ЕС введения пошлин на сжиженный природный газ (СПГ) из Соединенных Штатов.

              Между тем Меркель добавила, что санкции США против «Северного потока» могут плохо отразиться на переговорах Киева и Москвы по газу. Канцлер напомнила, что нынешнее соглашение истекает уже очень скоро – 31 декабря. «Переговоры проходят довольно обнадеживающе, и в этой связи было бы неблагоприятно, если бы Украина не получила транзитных сборов, потому что переговоры были бы осложнены», цитирует канцлера РИА «Новости».

              Германский политолог Александр Рар считает, что американцы грубо мешают минскому процессу. «Минский процесс – не только шаговая договоренность, но и доверие, которое нужно создать между президентами Путиным и Зеленским. И Меркель, и Макрон довольны, что два президента начали цивилизованно между собой говорить. Германия сама предложила свое посредничество, она пытается наладить отношения, найти компромисс с тем, чтобы Украина согласилась на прокачку газа для нужд ЕС через свою территорию по приемлемой для России цене», – пояснил Рар газете ВЗГЛЯД.

              Если эти усилия Макрона и Меркель увенчаются успехом, это поможет восстановить в глазах западной прессы репутацию России как страны, умеющей играть по правилам Евросоюза, отметил эксперт.

              «А американцы своим ударом по Германии ломают эти соглашения. Они таким образом дают сигнал Украине:

              «Не слушайте этих дураков-немцев, не слушайте французов. Они слабые. Они хотят компромисса с Россией.

              А мы – за вас, мы – сила. Мы ударим по русской экономике и по немецким компаниям, которые осмелились вместе с Россией строить «Северный поток». Так что Меркель абсолютна права», – подчеркнул Рар.

              Тем временем в германской печати вокруг «Северного потока» продолжает нагнетаться неприятный информационный фон. Так, издание Bild в среду сообщало, что одним из высланных недавно из Германии российских дипломатов был заместитель военного атташе в посольстве в Берлине, сотрудник главного управления Генштаба России (ранее – ГРУ) Евгений Суцкий. По сообщению газеты, Суцкий якобы вербовал чиновников как раз для лоббирования проекта «Северный поток – 2».

              «Российское посольство в Берлине активно препятствует распространению дезинформации и пропаганде, которые исходят из дипмиссии США. То, что Bild стала инструментом в руках проамериканских сил, омерзительно», – сказал по этому поводу газете ВЗГЛЯД источник в МИД России.

              «Все российские дипломаты занимаются борьбой с американской информационной кампанией, направленной на срыв договоренностей по «Северному потоку – 2», – сказал собеседник, добавив, что особенно активна американская пропагандистская машина.

              Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, сенат США одобрил оборонный бюджет США, в котором заодно прописаны и санкции против «Северного потока». Теперь документ отправится на подпись президенту Дональду Трампу. Но накануне высокопоставленные источники в Белом доме признали, что уже не смогут остановить строительство. Источники, которые цитирует агентство Bloomberg, указывают, что санкции попросту опоздали. По мнению источников, теперь Вашингтон попытается противодействовать будущим российским энергетическим проектам, например, гипотетическому «Северному потоку – 3».

              «Думаю, дальнейшие санкции США пойдут в первую очередь в сторону предотвращения строительства нового газопровода, – прокомментировал газете ВЗГЛЯД эти утечки ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. – Постепенное наращивание санкционного давления – это вопрос даже не российско-американских взаимоотношений, а в большей степени американо-европейских. В Европе прекрасно понимают, что санкции вводятся потому, что с экономической точки зрения американский СПГ проигрывает конкуренцию российскому газу на европейском рынке».

              Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов напоминает, что пока у России нет необходимости прокладывать новые нитки «Северного» или «Турецкого потока», никаких аналогичных проектов в глубоких морских водах не планируется. Если вашингтонские политики будут искать новую «уязвимую точку» России, то они, скорее всего, остановят свой выбор опять же на технологиях СПГ, которые отличаются сложностью реализации, предупредил Абзалов.

              «Существуют большие риски в таком секторе, как сжиженный природный газ, поскольку уже работающие в России СПГ-заводы используют иностранные технологии сжижения. Оборудование, которое применяется в России, импортируется из Америки, Франции, Британии – и все сделки проводятся в долларовой зоне. Так что я не исключаю, что могут последовать попытки ограничить или запретить импорт этих технологий», – отметил Дмитрий Абзалов.

              Тем временем в Кремле заявили, что ограничения США против газопровода не устроят не только Москву, но и Берлин, Париж и другие западноевропейские страны. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, санкции против «Северного потока» – это «идеальный пример недобросовестной конкуренции и распространения своего искусственного доминирования на европейские рынки, навязывание европейским потребителям более дорогой и неконкурентоспособной продукции – более дорогого природного газа», передает ТАСС.

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