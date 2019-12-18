Высланного из Германии российского дипломата заподозрили в лоббирования «Северного потока – 2»

Одним из высланных из Германии российских дипломатов был заместитель военного атташе в посольстве в Берлине, сотрудник главного управления Генштаба России (ранее – ГРУ) Евгений Суцкий, пишут немецкие СМИ.

Издание Bild пишет, что Суцкий якобы вербовал чиновников для лоббирования проекта «Северный поток – 2», передает «Коммерсант».

Сообщается, что дипломат родился 9 марта 1984 года в городе Гуково Ростовской области. В 2005 году он уехал учиться в Москву, там его вместе с женой якобы завербовали спецслужбы.

В 2017 году господина Суцкого перевели на службу в Берлин.

Напомним, 4 декабря Германия объявила двоих сотрудников посольства России персонами нон грата из-за того, что Москва якобы мало способствует в раскрытии убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Россия по принципу взаимности объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Германии в Москве.

При этом Берлин счел высылку немецких дипломатов «неоправданной».

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