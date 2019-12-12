Россия объявила о высылке двух сотрудников посольства Германии

Россия, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение объявить персонами нон грата двух сотрудников посольства Германии в Москве, сообщили в пресс-службе МИД России.

«12 декабря в МИД России был вызван посол Федеративной Республики Германия в Российской Федерации Гезе фон Гайр. Руководителю германской дипломатической миссии был выражен решительный протест в связи с безосновательным решением правительства ФРГ от 4 декабря 2019 года об объявлении двух сотрудников российского посольства в Берлине «persona non grata», – говорится в сообщении на сайте МИД России.

В этой связи российская сторона в порядке ответной меры приняла решение объявить персонами нон-грата двух сотрудников посольства ФРГ в России.

«Им предписывается покинуть территорию нашей страны в течение семи суток. Послу ФРГ вручена нота соответствующего содержания», – отметили в ведомстве.

Как сообщает ТАСС, посол ФРГ в Москве покинул министерство иностранных дел России, не став общаться с журналистами.

4 декабря Германия объявила двоих сотрудников посольства России персонами нон грата из-за того, что Россия якобы мало способствует в раскрытии убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

10 декабря президент Владимир Путин заявил, что Россия неоднократно обращалась к ФРГ с просьбой выдать организатора взрывов в метро Москвы, который был убит в августе 2019 года в Берлине, но не нашла понимания. Он также заявил, что убитый в Берлине гражданин Грузии являлся боевиком, был одним из организаторов взрывов в московском метро.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, что известно об этом убийстве определенно и что является явными домыслами.