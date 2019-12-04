Германия выслала двух российских дипломатов

Власти Германии выслали двух сотрудников посольства России в связи с убийством гражданина Грузии в Берлине.

Указывается, что МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства России в Берлине. Решение «немедленно вступило в силу». Причина – громкое убийство гражданина Грузии.

«Правительство ФРГ тем самым отреагировало на то, что российские власти, несмотря на повторяющиеся настоятельные требования на высоком уровне, недостаточным образом сотрудничали при расследовании убийства в берлинском Тиргартене, произошедшего 23 августа», – передает ТАСС заявление МИД ФРГ.

«Эти ожидания были сформулированы статс- секретарем Михаэлисом в разговоре с послом Нечаевым, который состоялся 20 ноября в МИД ФРГ», – отметили в германском ведомстве.

МИД Германии заявляет, что российская сторона затягивала процесс.

Указывается также, что «правительство ФРГ оставляет за собой дальнейшие шаги в свете расследования произошедшего».

«Серьезное и незамедлительное участие российских властей остается с точки зрения правительства важным, тем более в свете того, что генпрокуратура сегодня взяла на себя расследование дела с обоснованием, что есть достаточно улик, которые говорят о том, что убийство было совершено или по заказу государственных органов, или властей Чеченской республики как части РФ», – добавили в МИД Германии.

Ранее в Кремле назвали абсолютно беспочвенными подозрения в связи Москвы с убийством гражданина Грузии в Германии.

Немецкие СМИ писали, что теперь у Германии есть свое «дело Скрипаля».

Речь идет об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили двумя выстрелами 23 августа в центре Берлина. Подозреваемый, как утверждалось, имеет российское гражданство, а за убийством якобы могут стоять российские власти.

Накануне СМИ также назвали якобы настоящее имя убийцы гражданина Грузии в Берлине.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом инциденте.