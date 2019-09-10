В США увидели «руку Кремля» в убийстве гражданина Грузии в Берлине

За громким убийством гражданина Грузии в Берлине якобы могут стоять российские власти, утверждает издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного представителя американских властей.

«США считают, что за эту расправу ответственна Россия», – заявил чиновник. Он не уточнил, кто конкретно в России мог быть вовлечен в дело. Также в США считают, что фальшивый паспорт подозреваемый мог получить «только от российских властей», передает «Интерфакс».

Речь идет об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвилиа 23 августа в центре Берлина по дороге в мечеть. В него дважды выстрелили.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об убийстве в Берлине гражданина Грузии, в котором СМИ уже увидели политическую подоплеку. Западные СМИ заявили, что подозреваемый в убийстве якобы может быть сотрудником российских спецслужб.

В Германию он, как утверждается, въехал по документам некоего сибиряка Вадима Сергеевича.

В Кремле подчеркнули, что преступление не связано с российским государством.