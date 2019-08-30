Предполагаемого убийцу грузина в Берлине связали со спецслужбами России

Подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в Берлине может быть сотрудником российских спецслужб, сообщается в совместном расследовании немецкого журнала Spiegel, британского интернет-издания Bellingcat и российского издания The Insider.

По данным Spiegel, подавая документы на визу, мужчина указал, что его зовут Вадим Андреевич Соколов, ему 49 лет и что он родом из Иркутска, но прописан в Санкт-Петербурге. «В национальном российском паспортном регистре никого с такими данными нет. Во всей России ни в паспортном банке данных, ни в базе водительских прав нет человека с такими данными – именем, датой и местом рождения», – сказано в публикации, передает «Интерфакс».

Также авторы отмечают, что номер загранпаспорта подозреваемого «ведет к подразделению московского министерства внутренних дел, которое в прошлом уже выдавало документы военной разведке ГРУ».

Ранее сообщалось, что россиянин, арестованный за убийство грузина в Берлине, въехал в Германию по документам некоего сибиряка Вадима Сергеевича, при этом знакомые убитого утверждают, что он стал жертвой национальной «разборки».

Газета ВЗГЛЯД писала об убийстве в Берлине гражданина Грузии, которого местные СМИ аттестуют как экс-сотрудника антитеррористического отдела МВД Грузии, уехавшего на Украину, чтобы «продолжать бороться против влияния Москвы».

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что дело об убийстве в Берлине гражданина Грузии не связано с российским государством и официальными органами.