СМИ предположили, кто мог расправиться с грузинским боевиком в центре Берлина

Россиянин, арестованный за убийство грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили в Берлине, въехал в Германию по документам некоего сибиряка Вадима Сергеевича, при этом знакомые убитого утверждают, что он стал жертвой национальной «разборки», сообщили СМИ.

41-летний гражданин Грузии, уроженец Панкисского ущелья чеченец-кистинец Зелимхан Хангошвили был убит в центре Берлина 23 августа. Киллер, как было установлено расследованием, подъехал к нему сзади на велосипеде и выстрелил в затылок из пистолета Glock-26 с глушителем. Убийца проехал еще несколько сотен метров до берега реки Шпрее, выбросил в воду пистолет, парик и велосипед. При этом действия преступника слишком затянулись, привлекли внимание местных подростков, и они сообщили о нем в полицию, пишет «Коммерсант».

В прокуратуре Германии сообщили, что предполагаемый убийца въехал в страну по документам гражданина России, которого зовут Вадим Сергеевич (фамилия не разглашается). На допросе он заявил, что является уроженцем Сибири, а свою причастность к преступлению категорически отрицает. При этом приоритетной рассматривается версия заказного убийства, следы которого ведут «за границу».

По данным газеты, знакомые Хангошвили убеждены, что Вадим Сергеевич – вымышленное имя, на самом же деле расправиться с ним могли только его земляки – как российские чеченцы, так и боевики-«ичкерийцы», скрывающиеся в Европе.

Во время второй чеченской кампании уроженец Грузии чеченец-кистинец Хангошвили воевал против федеральных войск, возглавляя небольшой отряд, подконтрольный Шамилю Басаеву. За многочисленные тяжкие преступления против военнослужащих и мирных жителей республики был объявлен в федеральный розыск, а кроме того, нажил влиятельных врагов среди российских чеченцев.

Сообщается также, что весной 2015 года на Хангошвили было совершено первое покушение: киллер обстрелял автомобиль из пистолета-пулемета Стечкина, ранив жертву в плечо и руку. Найти стрелка не удалось.

Ранее в прокуратуре Берлина сообщили, что гражданин России задержан в пятницу по подозрению в убийстве мужчины в берлинском районе Моабит.

Напомним, в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что дело об убийстве в Берлине гражданина Грузии не связано с российским государством и официальными органами.