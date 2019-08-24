Россиянина арестовали по подозрению в убийстве в Берлине

Гражданин России задержан в пятницу по подозрению в убийстве мужчины в берлинском районе Моабит, сообщили в прокуратуре столицы Германии.

«Были обнаружены орудие убийства и велосипед, на котором, предположительно, пытался скрыться подозреваемый», – передает ТАСС сообщение прокуратуры.

В районе совершения преступления задержали в пятницу вечером 48-летнего россиянина, выдан ордер на его арест. Уточняется, что сейчас гражданина России поместили в СИЗО.

По информации газеты Berliner Kurier, застреленный мужчина был гражданином Грузии и некогда работал на грузинское МВД. Издание пишет, что речь идет о Зелимхане К., который уже несколько лет проживал в Берлине с супругой и двумя детьми. Уточняется, что в МВД Грузии он входил в состав антитеррористического подразделения. Утверждается, что родился он в селе в Панкисском ущелье.

Berliner Kurier утверждает, что задержанным является уроженец Чечни. Водолазы нашли орудие убийства, которое предполагаемый преступник выбросил в реку Шпрее.

Газета Bild пишет, что убитый был также уроженцем Чечни.

В пятницу в полиции Германии сообщили, что около полудня неизвестный, передвигавшийся на велосипеде, застрелил мужчину в Моабите. От выстрела в голову мужчина скончался. Мотивы нападения пока неизвестны.