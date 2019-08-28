Кремль прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине

Дело об убийстве в Берлине гражданина Грузии не связано с российским государством и официальными органами, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это дело не имеет, естественно, никакого отношения к российскому государству, к официальным органам. Я не знаю, лучше Вам поинтересоваться в министерстве иностранных дел, кто там был гражданином России, были ли они граждане России. Но я решительно отвергаю какую-то связь этого происшествия, этого убийства с официальной Россией, я бы так сказал», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Тем временем прокуратура германской столицы сообщила, что не имеет новых данных по убийству гражданина Грузии, а также не комментирует сообщения СМИ о возможной политической подоплеке преступления.

«Мы знаем, что в СМИ много размышлений на эту тему, но мы их не комментируем. Нового (в расследовании) ничего нет, и точка», – сказал представитель ведомства.

В пятницу в полиции Германии сообщили, что около полудня неизвестный, передвигавшийся на велосипеде, застрелил мужчину в Моабите. От выстрела в голову мужчина скончался. Мотивы нападения пока неизвестны. По информации газеты Berliner Kurier, застреленный мужчина был гражданином Грузии и некогда работал на грузинское МВД. Издание пишет, что речь идет о Зелимхане К., который уже несколько лет проживал в Берлине с супругой и двумя детьми.

Напомним, ранее в прокуратуре Берлина сообщили, что гражданин России задержан в пятницу по подозрению в убийстве мужчины в берлинском районе Моабит.