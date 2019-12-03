Названо якобы настоящее имя россиянина из дела об убийстве боевика в Германии

Арестованный за убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили россиянин «Вадим Соколов» на самом деле является Вадимом Николаевичем Красиковым, которые уже разыскивался в России за совершение похожего убийства, утверждают СМИ.

Вадим Красиков родился 10 августа 1965 года. Он, как утверждается, в январе 2013 года убил предпринимателя из КБР Альберта Назарова. В СМИ фигурировал как «киллер на велосипеде», так как подъехал к бизнесмену именно на этом виде транспорта, утверждает The Insider.

По делу об убийстве Назарова в январе 2014 года был объявлен в федеральный розыск Вадим Красиков, а 26 июня 2015 года розыск был прекращен. Объявлялся он и в розыск Интерпола, однако сейчас этого запроса нет. На основании фото из базы Интерпола портал утверждает, что убийцей является именно Красиков.

По данным портала, именно он 23 августа 2019 года в Берлине застрелил Зелимхана Хангошвили, после чего скрылся с места убийства на велосипеде.

Издание пишет, что правоохранительные органы Карелии интересовались Красиковым еще в 2007 году в связи одним из уголовных дел. Источники портала заявляют, что сейчас его якобы нет в «Интегрированном банке данных» (ИБД) МВД – предполагается, что информацию о Красикове стерли из базы постфактум.

Портал также утверждает, что Красиков может быть связан с российскими властями, так как Москва якобы не предоставила по запросу Германии о нем никаких данных, а также смог по загранпаспорту на вымышленную личность «Соколова» пройти границу.

В сентябре прокуратура Берлина подтвердила, что подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в центре Берлина имеет российское гражданство. Тогда представитель прокуратуры отказался комментировать сообщения о «российском следе» в убийстве, назвав их «спекуляциями».

Перед этим журнал The Wall Street Journal заявил, что за убийством якобы могут стоять российские власти.

В Кремле подчеркнули, что преступление не связано с российскими властями.

Хангошвили был убит двумя выстрелами 23 августа в центре Берлина по дороге в мечеть. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом убийстве грузинского боевика, который принимал участие в чеченской войне и даже некоторое время был лидером группировки, присягнувшей запрещенной в России «Аль-Каиде».