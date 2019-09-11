Германия подтвердила российское гражданство подозреваемого в убийстве грузина

Подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в центре Берлина действительно имеет российское гражданство, заявил пресс-секретарь прокуратуры Берлина Мартин Штельтнер.

Он сообщил, что расследование продолжается, однако отказался указать, какая именно версия преступления рассматривается в качестве приоритетной, передает «Интерфакс».

Сообщения о «российском следе» в убийстве он отказался комментировать, назвав их «спекуляциями».

Накануне журнал The Wall Street Journal заявил, что за громким убийством гражданина Грузии в Берлине якобы могут стоять российские власти.

Гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили был убит двумя выстрелами 23 августа в центре Берлина по дороге в мечеть.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом убийстве, в котором СМИ уже увидели политическую подоплеку – якобы преступником мог быть сотрудник российских спецслужб.

В Кремле подчеркнули, что преступление не связано с российскими властями.