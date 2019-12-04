Немецкие СМИ: У ФРГ теперь официально есть свое дело Скрипаля

Предположение о якобы причастности России к убийству в Германии гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили «резонансно» и неизбежно «приобретет политическую значимость». Теперь у Германии есть собственное «дело Скрипаля», пишут немецкие СМИ.

Немецкое издание Der Tagesspiegel пишет, что «подозрение крайне резонансно и теперь неизбежно приобретет политическую значимость». Генпрокуратура Германии «возьмет на себя расследование дела об убийстве в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и этим продемонстрирует: Россия, вероятно, позволила себе осуществить акт государственного терроризма на немецкой земле», передает InoPressa.

«У ФРГ теперь официально есть свое дело Скрипаля», – подчеркивает автор статьи Франк Янсен.

Он напомнил, что «дело Скрипаля» «вызвало целый каскад конфликтов с Россией». С тех пор «не прошло и полутора лет», однако Москва якобы решила снова пойти на «дипломатические конфликты», что демонстрирует убийство в Берлине.

Однако, указывает Янсен, в конечном итоге Москва вредит сама себе.

«Запад не бессилен. Введенные против России санкции вызывают недовольство у режима, и с каждым покушением оно, вероятно, будет продолжаться. А российское государство, желающее выглядеть всемогущим, компрометирует себя», – пишет Der Tagesspiegel.

Немецкие СМИ заявляют, что «российский государственный терроризм представляет собой чрезвычайный вызов Германии и Западу». «Подобающим» ответом на такие действия, по их мнению, «были бы новые санкции Евросоюза».

Напомним, Хангошвили был убит двумя выстрелами 23 августа в центре Берлина по дороге в мечеть.

В сентябре прокуратура Берлина подтвердила, что подозреваемый в убийстве имеет российское гражданство. Тогда представитель прокуратуры отказался комментировать сообщения о «российском следе» в убийстве, назвав их «спекуляциями».

Перед этим журнал The Wall Street Journal заявил, что за убийством якобы могут стоять российские власти. В Кремле подчеркнули, что преступление не связано с Москвой.

В декабре было названо якобы настоящее имя убийцы гражданина Грузии в Берлине.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала убийстве грузинского боевика, который принимал участие в чеченской войне и даже некоторое время был лидером террористической группировки.