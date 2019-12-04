Немецкие СМИ: У ФРГ теперь официально есть свое дело Скрипаля

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4 декабря, среда  |  Последнее обновление — 12:30  |  vz.ru
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Цены на нефть создадут проблемы США и помогут России

Сланцевой революции США предрекли конецФото: Nick Oxford/Reuters
В ОПЕК готовятся к похоронам своего главного конкурента – американской сланцевой нефти, чей «золотой век» подошел к концу. А в Saxo Bank предсказали рост цен на нефть до 90 долларов за баррель в 2020 году. Оба шокирующих сценария выгодны как в целом для российской экономики, так и для нефтяных и даже газовых компаний России. Но сбудутся ли эти прогнозы?  Подробности...
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Греция переходит в лагерь противников России

При Мицотакисе «братская» Греция внезапно обернулась чуть ли не русофобской ПольшейФото: Zuma/ТАСС
Премьер-министр Греции заявил, что Россия своевольно лезет во внутренние дела Балкан и ей необходимо дать отпор, причем оригинальным образом. Почему некогда дружественные отношения Москвы и Афин дошли до такого состояния? Кто спровоцировал греков на подобную фронду? И при чем тут президент Франции Эммануэль Макрон? Подробности...
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Как российских бомжей превращают в рабов

Российские бездомные стали жертвой мошенников нового типаФото: Станислав Красильников/ТАСС
На улицах российских городов за последние годы стало заметно меньше бездомных. Они не испарились. Многие из них обратились за помощью в так называемые трудовые дома – и стали жертвами системы жесточайшей эксплуатации и даже насилия. Перед нами совершенно новое явление для современной российской действительности. Газета ВЗГЛЯД выяснила, как все это устроено. Подробности...
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Россия и Венгрия объединяются против образования Украины

Насильная украинизация уже начала приносить неприятности КиевуФото: Мария Фролова/ТАСС
Венгрия обратилась к России с просьбой объединить усилия для защиты прав языковых нацменьшинств на Украине, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Будапешт уже давно жестко выступает против политики украинизации, ставя палки в колеса сотрудничеству НАТО и Киева. России будет выгодно объединить усилия с Венгрией по этому вопросу. И не только потому, что у Будапешта есть право голоса в ЕС и НАТО. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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В постсоветских странах не нужно дорогое высшее образование

Марат Шибутов, Член Общественного совета Алма-Аты (Казахстан)
Иностранное образование не такое уж и блестящее. Страсть к инновациям закладывается в школе и в семье. А миллионы обученных по стандарту школьников даже просто статистически вероятнее дадут успешных инноваторов, чем несколько тысяч студентов. Подробности...

В Южной Америке взорвался политический вулкан

Андрей Манчук, политолог
Массовая волна восстаний, которая охватила в последние месяцы основные южноамериканские страны, – это нечто большее, чем точечные вспышки политической борьбы. Люди хотят жить принципиально по-новому, но пока не знают как. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Нас всех заранее хотят записать в преступники

Сергей Худиев, публицист, богослов
Новый законопроект о семейно-бытовом насилии превращает в уязвимость сам по себе брачный статус. Вступить в брак – значит приобрести себе поражение в правах, оказаться на положении человека заранее подозреваемого. Подробности...
Обсуждение: 55 комментариев
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              Немецкие СМИ: У ФРГ теперь официально есть свое дело Скрипаля

                 4 декабря 2019, 12:00
              Фото: кадр канала Rustavi 2
              Текст: Наталья Ануфриева

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              Предположение о якобы причастности России к убийству в Германии гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили «резонансно» и неизбежно «приобретет политическую значимость». Теперь у Германии есть собственное «дело Скрипаля», пишут немецкие СМИ.

              Немецкое издание Der Tagesspiegel пишет, что «подозрение крайне резонансно и теперь неизбежно приобретет политическую значимость». Генпрокуратура Германии «возьмет на себя расследование дела об убийстве в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и этим продемонстрирует: Россия, вероятно, позволила себе осуществить акт государственного терроризма на немецкой земле», передает InoPressa.

              «У ФРГ теперь официально есть свое дело Скрипаля», – подчеркивает автор статьи Франк Янсен.

              Он напомнил, что «дело Скрипаля» «вызвало целый каскад конфликтов с Россией». С тех пор «не прошло и полутора лет», однако Москва якобы решила снова пойти на «дипломатические конфликты», что демонстрирует убийство в Берлине.

              Однако, указывает Янсен, в конечном итоге Москва вредит сама себе.

              «Запад не бессилен. Введенные против России санкции вызывают недовольство у режима, и с каждым покушением оно, вероятно, будет продолжаться. А российское государство, желающее выглядеть всемогущим, компрометирует себя», – пишет Der Tagesspiegel.

              Немецкие СМИ заявляют, что «российский государственный терроризм представляет собой чрезвычайный вызов Германии и Западу». «Подобающим» ответом на такие действия, по их мнению, «были бы новые санкции Евросоюза».

              Напомним, Хангошвили был убит двумя выстрелами 23 августа в центре Берлина по дороге в мечеть.

              В сентябре прокуратура Берлина подтвердила, что подозреваемый в убийстве имеет российское гражданство. Тогда представитель прокуратуры отказался комментировать сообщения о «российском следе» в убийстве, назвав их «спекуляциями».

              Перед этим журнал The Wall Street Journal заявил, что за убийством якобы могут стоять российские власти. В Кремле подчеркнули, что преступление не связано с Москвой.

              В декабре было названо якобы настоящее имя убийцы гражданина Грузии в Берлине.

              Газета ВЗГЛЯД подробно писала  убийстве грузинского боевика, который принимал участие в чеченской войне и даже некоторое время был лидером террористической группировки.


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