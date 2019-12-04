Кремль отверг обвинения в адрес России в убийстве грузина в Берлине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсолютно беспочвенными подозрения в том, что Москва может иметь какое-либо отношение к убийству гражданина Грузии в Германии.

Песков прокомментировал опубликованные в ряде немецких СМИ предположения, что убийца якобы мог иметь отношение к российским властям, заявив, что в этой ситуации «серьезных подозрений нет и быть не может», передает ТАСС.

«Какое отношение к российским властям? Это абсолютно беспочвенные предположения», – подчеркнул он.

Представитель Кремля также выразил сомнение, что эта тема может каким-то образом омрачить встречу президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Париже 9 декабря и испортить атмосферу саммита в «нормандском формате».

«Эта тема как-то экзальтируется германскими СМИ, но это не значит, что дела обстоят именно так», – сказал Песков.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что теперь у Германии есть свое «дело Скрипаля».

Напомним, гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили был убит двумя выстрелами 23 августа в центре Берлина по дороге в мечеть.

В сентябре немецкая прокуратура подтвердила, что подозреваемый в убийстве имеет российское гражданство. Перед этим журнал The Wall Street Journal заявил, что за убийством якобы могут стоять российские власти.

В Кремле подчеркнули, что преступление не связано с Москвой.

В декабре было названо якобы настоящее имя убийцы гражданина Грузии в Берлине.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом инциденте, а также анализировала, как санкции против России за убийство в Берлине могут навредить «Северному потоку – 2».