Санкции против России за убийство в Берлине могут навредить «Северному потоку – 2»

Прокуратура ФРГ склоняется к тому, что к убийству в Берлине гражданина Грузии может быть причастна Россия. Если это подтвердится, против России могут ввести санкции, что может угрожать энергетическому партнерству стран, пишут американские СМИ.

Как сообщает американская The Wall Street Journal со ссылкой на источники, прокуратура в Германии уже определила подозреваемого, и он якобы «может быть связан с правительством России». Дело могут передать федеральному прокурору уже 4 декабря.

В связи с этим правительство Германии может быть вынуждено ввести «дипломатические или другие санкции», что может угрожать энергетическому партнерству стран, передает «Коммерсант».

Грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили убили в Берлине 23 августа. К нему подъехал человек на велосипеде и несколько раз выстрелил ему в спину. По подозрению в убийстве арестован россиянин. В докладе Bеllingcat, The Insider, центра «Досье» и Der Spiegel утверждается, что российские власти якобы могли помочь в создании ложной личности предполагаемого преступника.

Напомним, во вторник СМИ сообщили, что арестованный за убийство Хангошвили россиянин «Вадим Соколов» на самом деле является Вадимом Николаевичем Красиковым, которые уже разыскивался в России за совершение похожего убийства.

В сентябре прокуратура Берлина подтвердила, что подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в центре Берлина имеет российское гражданство. Тогда представитель прокуратуры отказался комментировать сообщения о «российском следе» в убийстве, назвав их «спекуляциями».

Перед этим журнал The Wall Street Journal заявил, что за убийством якобы могут стоять российские власти.

В Кремле подчеркнули, что преступление не связано с российскими властями.

Хангошвили был убит двумя выстрелами 23 августа в центре Берлина по дороге в мечеть. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом убийстве грузинского боевика, который принимал участие в чеченской войне и даже некоторое время был лидером группировки, присягнувшей запрещенной в России «Аль-Каиде».