Путин назвал убитого в Берлине Хангошвили «кровавым человеком»

Президент России Владимир Путин напомнил, что убитый в Берлине гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили – боевик и «не грузин по национальности».

Путин, отвечая на соответствующий вопрос, заявил: «Вы сказали об убийстве грузина, это не совсем так». Президент России сказал, что убит «не просто грузин», а боевик, «который принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе». При этом Хангошвили – «не грузин по национальности».

Глава государства напомнил, что этот «жесткий и кровавый человек» находился «у нас в розыске», передает РИА «Новости».

Путин подчеркнул, что «только в одной из акций», в которых террорист «принял участие, им было убито 98 человек» – Хангошвили «был одним из организаторов взрывов в московском метро».

«Я не знаю, что с ним произошло. Это бандитская среда, и там может произойти все, что угодно», – сказал Путин, сообщив, что Москва не раз «ставила вопрос перед немецкими коллегами о выдаче этого бандита, убийцы», но стороны «не нашли взаимопонимания».

Комментируя действия Германии, Путин сказал, что ничего хорошего в высылке российских дипломатов нет, но вряд ли стоит говорить о «кризисе в отношениях».

Путин согласился с канцлером Германии Ангелой Меркель, что «мы должны в этом разобраться». Президент России считает, «некорректной» высылку дипломатов «только на основе предварительных соображений».

«Вы спросили об ответных мерах. Существует просто неписаная практика, неписаные законы в таких случаях: выслали наших дипломатов, мы высылаем ваших. Вот и все», – заявил Путин.

В среду Германия объявила двух сотрудников посольства России персонами нон грата из-за того, что Россия якобы мало способствует в раскрытии убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.