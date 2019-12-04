Демарш Меркель против России вызван явной фальшивкой

Из Европы вновь высылают российских дипломатов - и это вновь связано со скандальным убийством. На этот раз претензии к России предъявляет Германия, ссылаясь на преступление, совершенное загадочным человеком в центре Берлина. Что известно об этом убийстве определенно - и что является явными домыслами?

Власти Германии объявили персонами нон грата и выслали из страны двух сотрудников российского посольства в Берлине в связи с делом об убийстве гражданина Грузии. В заявлении министерства утверждается, что правительство Германии оставляет за собой право принять новые меры в случае отказа Москвы сотрудничать в расследовании убийства, передал ТАСС. В российском МИДе уже сообщили, что случившееся не останется без последствий.

Генпрокуратура Германии, в свою очередь, заявила, что у нее «достаточно фактических доказательств» причастности «госорганов России или Чечни» к убийству гражданина Грузии, передает РИА «Новости». Это само по себе странно, поскольку Чечня как бы выделена из состава России. Ранее в Кремле назвали абсолютно беспочвенными подозрения в связи Москвы с убийством гражданина Грузии в Германии. Речь идет об убийстве Зелимхана Хангошвили двумя выстрелами 23 августа в центре Берлина.

Напомним, Зелим (не будем называть его «ханом» - слишком много чести) Хангошвили - уроженец села Дуиси Панкисского ущелья Грузии, по национальности кистинец (этническая группа вайнахов), бывший руководитель «Джамаата Панкиси», присягнувшего Аль-Каиде. Он был убит в августе этого года в берлинском районе Моабит двумя выстрелами в голову проезжавшим мимо велосипедистом. Стрелявший был задержан по горячим следам (там везде камеры натыканы). В его съемной квартире нашли крупную сумму наличных денег и российский загранпаспорт на имя Вадима Соколова. Согласно отметкам в паспорте, Соколов прибыл в Берлин транзитом через Париж и Варшаву.

С самого начала эта история раскручивалась как «дело немецкого Скрипаля». В ФРГ главным распространителем этой версии был «Шпигель», но главными популяризаторами были американские СМИ – New York Times и Wall Street Journal, которые регулярно публиковали материалы со ссылкой на анонимные немецкие источники о том, что все это «государственный терроризм» со стороны России. А Deutsche Welle в какой-то момент обвинила газету ВЗГЛЯД в «антизападной пропаганде» за подробный анализ жизни и приключений Зелима Хангошвили. Этого провинциального бандитского авторитета, находившего ранее в тесном контакте со спецслужбами Грузии времен президента Саакашвили и «повисшего на «кровной мести» из-за событий в Лопотском ущелье Грузии в 2012 году.

Тогда Михаил Саакашвили пытался удержаться у власти путем организации провокаций. Спецслужбы Грузии заманили на свою территорию группу чеченцев, ингушей и кистинцев из числа эмигрантов в Западной Европе и предложили им коридор в Дагестан. В решающий момент люди Саакашвили этот отряд кинули, окружили его и уничтожили, объявив это «победой над терроризмом», а Россию – «источником заразы». Посредником при переговорах с окруженными соотечественниками выступал в числе прочих и Зелим Хангошвили, обещая им жизнь и достаток. Все умерли, вопреки клятвам Хангошвили.

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Как результат, он и тогдашний министр МВД Грузии Бача Ахалая получили кровников из числа тех ранее завербованных ими вайнахов, кто выжил в Лопотском ущелье, и их родственников. Бежавший из Грузии в Австрию Бача Ахалая даже вынужден был просить защиты вплоть до возвращения на любых условиях в Тбилиси, поскольку ему угрожали кистинцы и чеченцы, осевшие в Вене. Хангошвили после покушения на него в Тбилиси, когда он выжил только чудом, сперва уехал на Украину, но после убийства в Киеве своего друга и соплеменника Махаури перебрался в Берлин.

С этого момента все информационное сопровождение расследования представляет из себя чистой воды фальшивку.

В частности, NYT первоначально заявляла, что немецкая следственная группа получила из анонимного источника сообщение, что Вадим Соколов – это на самом деле бывший питерский полицейский Владимир Степанов. То есть, кто-то написал электронное письмо в берлинскую полицию через сервис ProtonMail, используя дополнительное шифрование, о том, что задержанный – это бывший питерский участковый. Интересно, но грустно, поскольку искомый Степанов в 2006 году был осужден на 24 года за убийство и бандитизм и в настоящий момент находится в колонии №11 в населенном пункте Бор через Волгу от Нижнего Новгорода. Побегов откуда не отмечалось, а условно-досрочное Степанову светит еще не скоро.

С этого момента в игру вступили так называемые расследовательские группы Bellingcat, Insider и тому подобные сообщества, близкие к медаструктурам Михаила Ходорковского МБХ-медиа.

Они быстро забыли о версии с питерским полицейским, а письма, отправленного в берлинскую полицию с шифрованного сервиса, как бы и не существовало. С недавних пор представители этих структур активно лоббируют одну из программ компании Microsoft, которая сличает лица. Таким вот нехитрым способом и как бы добирают доказательства. Теперь убийцей Зелима Хангошвили ими назначен Вадим Красников, профессиональный наемный убийца, также «человек из 90-х», ранее объявленный МВД РФ в розыск через Интерпол.

Дополнительным «доказательством» стали обстоятельства убийства кабардинского бизнесмена Альберта Назарова в Москве, в котором в свое время обвинялся Красников. Тогда он также подъехал к машине бизнесмена на велосипеде. Покушение было не очень удачным, поскольку Назаров оказал сопротивление и сбил Красникова с велосипеда. Любой профессионал после такой ошибки от «велосипедной тактики» при дальнейшей своей работе отказался бы.

Сам задержанный сидит в берлинской тюрьме и молчит. Он даже своего имени не назвал. Все до единого источники, утверждающие, что это Вадим Красников или кто-то другой, - это «расследовательские агентства» имени МБХ-медиа и сотрудничающий с ними «Шпигель». Других источников информации нет.

Спрашивается: причем здесь «госорганы России или Чечни»? Да ни при чем.

Давайте на секунду предположим, что кто-то нанял профессионального киллера для убийства Хангошвили. Такое возможно и разумно. Таких людей в Европе немного, и они локализуются по национальностям. Есть, например, албанцы – основная ударная сила, связанная с международным криминалитетом, но есть и оставшиеся в живых «люди 90-х» из осколков бывшего СССР, в том числе и Красников. Эпоха знаменитых профессионалов типа Солоника прошла.

Тут важен мотив. Российской Федерации и отдельным ее членам Зелим Хангошвили не интересен – он третьесортная фигура, а его участие в боевых действиях во время Второй чеченской кампании не критично. Провинциальный бандит, не более. Но история Лопотского ущелья отразилась минимум на двух сотнях семей пяти-шести кистинских и ингушских тейпов. Это огромная масса народа, многие из которых заражены кровной местью. Недавнее убийство в Москве, к которому причастны «баталхаджинцы» - лишнее тому доказательство. Эти люди ничего не забывают. Допустим, убийца – это действительно Вадим Красников, хотя никаких реальных доказательств тому нет.

Нанять профессионального киллера для кистинцев – не проблема.

Находящийся сейчас в берлинской тюрьме человек идентифицируется только негосударственными, антироссийскими структурами с помощью компьютерной программы - и более ничем и никем. Главным аргументом тут становится фальшивый паспорт на имя Вадима Соколова. Утверждается, что этот документ сделан по тем же принципам, как и документы Петрова и Боширова, которые также были объявлены фальшивыми (хотя они настоящие). Это напрямую делает из Хангошвили «немецкого Скрипаля». Утверждается, что Красников мог получить такой документ и выехать из России только с помощью спецслужб.

Вот из какого леса они вышли? Они действительно думают, что сделать фальшивый паспорт можно только с помощью спецслужб? Или эти люди снова будут предъявлять «данные», что та или иная серия якобы зарезервирована за ГРУ? Удивительно, но в эти сказки многие верят, не зная, что фальшивый паспорт серьезная криминальная структура вполне в состоянии сделать самостоятельно – требуются только деньги и немного связей. При желании можно и паспорт третьей страны, например, Латвии, было бы специфическое на то желание. Для крупной криминальной структуры таких проблем не существует. Это прискорбно, но это правда, и относится это не только к России.

В сухом остатке. У человека, глухо молчащего в берлинской тюрьме и застрелившего панкисского бандита Хангошвили, был фальшивый российский паспорт с установочными данными (предположительно) сидящего в тюрьме питерского мента. Это преступление (в смысле убийство Хангошвили) явно совершено по заказу, причем без поиска отходных путей. Мотив немцами не выявлен. Идентификация личности до конца не произведена. Это «Человек Никто».

Вся информация, появляющаяся в западных СМИ, имеет источником только сомнительные источники и домыслы.

Никакой привязки к российскому посольству нет и не может быть. Существует давление общественного мнения, которое сильно разогрето масштабными публикациями в «Шпигеле» и в американских СМИ. Правительству Меркель практически ничего не оставалось сделать, как пойти на такой экстраординарный шаг как высылка двух российских дипломатов, чтобы просто сохранить лицо. Убийство не расследуется, но СМИ создали соответствующий общественный фон. Недаром сама Меркель объяснила высылку дипломатов вовсе не тем, что подозреваемый якобы имеет отношение к российскому государству. «Мы приняли соответствующие меры, поскольку не видели, что Россия оказывает нам поддержку при расследовании этого убийства», – передает ее слова ТАСС. Не оказывает поддержку - и не более того.

Есть, конечно, прямая увязка и с «Северным потоком-2» и со встречей в нормандском формате. Но в глубине души мы все (и немцы тоже) понимаем, что это уступка информационному давлению. Ни на «Северный поток-2», ни на нормандские переговоры все это реально повлиять не сможет, но есть все-таки кто-то, кто мыслит такими категориями. Ради кистинского бандита Хангошвили Германия от своей лидирующей роли в Европе в вопросе распределения газа не откажется, а вот нам теперь будет очень интересно, как именно выстроена система информационной войны против России. Одно дело послать письмо с зашифрованного сервера в даркнете с целиком фейковой информацией, а другое – месяцами и годами вести эту пропаганду с целью дискредитации позиции РФ.

И отдельный привет, конечно, хочется передать Deutsche Welle, которая изначально знала, что все это сделали злые русские, а газета ВЗГЛЯД в этом соучастник.