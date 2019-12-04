Меркель объяснила высылку российских дипломатов

Германия приняла решение о высылке российских дипломатов в связи с недостаточным сотрудничеством Москвы в расследовании убийства грузинского гражданина, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Она также добавила, что готова обсудить с президентом России Владимиром Путиным в Париже тему высылки дипломатов, передает ТАСС.

Она также выразила мнение, что высылка не станет препятствием для саммита «нормандской четверки».

Напомним, в среду МИД ФРГ объявил двух сотрудников посольства России в Берлине персонами нон грата. В России пообещали ответить на высылку дипломатов.

Речь идет об убийстве грузинского боевика в августе этого года в Берлине, которое совершил россиянин. Немецкие СМИ утверждают, что для России нашли новое «дело Скрипалей».