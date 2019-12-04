МИД пообещал ответить Германии на высылку российских дипломатов

Россия вынуждена осуществить комплекс ответных мер в связи с объявлением персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства в Берлине, заявили в МИД России.

«Рассматриваем заявления германской стороны о высылке двух сотрудников российского посольства в Берлине как безосновательные и недружественные. Политизированный подход к вопросам следствия не допустим. Вынуждены осуществить комплекс ответных мер», – передает РИА «Новости» заявление МИД.

«Существует международная практика, не нами придуманная, предусматривающая всегда ответную высылку дипломатов, как правило, в том же числе. Так что у России есть все основания сделать это», – сказал в свою очередь зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, передает ТАСС.

По его словам, зеркальный ответ последует, если из Германии выслали именно дипломатов, а не технический персонал посольства.

Ранее МИД ФРГ объявил двух сотрудников посольства России в Берлине персонами нон грата.

Речь идет об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили 23 августа в центре Берлина. Подозреваемый якобы имеет российское гражданство. СМИ заявили, что за убийством грузинского боевика, который принимал участие в чеченской войне на стороне бандформирований, якобы могут стоять российские власти.

В Кремле назвали абсолютно беспочвенными подозрения в связи Москвы с убийством гражданина Грузии, а немецкие СМИ писали, что теперь у Германии есть свое «дело Скрипаля».