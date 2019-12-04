В ЕП назвали действия Германии в связи с убийством в Берлине «чрезвычайно осторожными»

Власти Германии предприняли все усилия, чтобы действовать в ситуации с высылкой российских дипломатов чрезвычайно осторожно, но полученные данные нельзя было игнорировать, заявил член комитета Европарламента по иностранным делам Рейнхард Бютикофер.

«Федеральное правительство предприняло большие усилия, чтобы действовать в этом случае чрезвычайно осторожно и разумно. Но полученная информация не может игнорироваться. Я полностью доверяю решению федерального правительства», – сказал Бютикофер, передает РИА «Новости».

В среду МИД ФРГ объявил двух сотрудников посольства России персонами нон грата. Местные СМИ утверждают, что это реакция на убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, произошедшее в конце августа в Берлине.

СМИ заявили, что за покушением на этого боевика, принимавшего активное участие в чеченской войне, могут стоять российские власти, поскольку подозреваемый в убийстве якобы имеет российское гражданство. В Кремле назвали беспочвенными подобные подозрения, а в МИДе пригрозили комплексом ответных мер.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что российских дипломатов выслали в связи с недостаточным сотрудничеством Москвы в расследовании убийства грузинского гражданина. Она также добавила, что готова обсудить с президентом Владимиром Путиным в Париже тему высылки дипломатов.