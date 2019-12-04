Сенаторы: Высылка российских дипломатов из Берлина не скажется на «Северном потоке - 2»

Объявление персонами нон грата в ФРГ наших дипломатов вряд ли остановит строительство «Северного потока – 2», но этот инцидент подтверждает, что на Западе, в частности, в Германии сохраняется враждебное, подозрительное отношение к России. Об этом газете ВЗГЛЯД заявило сразу несколько сенаторов.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, полковник СВР в отставке Олег Морозов уверен, что дипломатический скандал не отразится на судьбе газопровода «Северный поток – 2».

«Проект настолько важен, что на этом фоне высылка двух дипломатов не идет ни в какое сравнение. Ну, получат в ответ двух своих дипломатов обратно. На этом все закончится. Срывать на этом основании «Северный поток», лишаться газа, который жизненно нужен немцам – большая глупость. На это никто не пойдет», – сказал Морозов газете ВЗГЛЯД.

Его коллега по комитету Андрей Климов тоже указывает на то, что «Северный поток» нужен Германии не меньше, чем России. «Меня смущает то, что не первый раз в странах НАТО пытаются связать наших граждан с какими-то преступлениями, как это было со Скрипалями в Великобритании. Не так давно были похожие попытки на Балканах, теперь вот в ФРГ», – посетовал Климов в интервью газете ВЗГЛЯД.

Сенатор отмечает, что Москва будет вынуждена отвечать немцам. «Ситуация неприятная. Российско-германские отношения не улучшатся от этого, конфронтационная атмосфера точно не рассеится. В таких случаях, согласно дипломатической традиции, мы имеем право на зеркальное реагирование», – сказал Климов.

В свою очередь член сенатского комитета по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что немцы пытаются выдать наших дипломатов за сотрудников спецслужб. «Это может произойти с любым посольским работником, который по каким-то причинам встретился с гражданином Германии. Завтра припишут, что это была шпионская встреча», – заявил Клинцевич газете ВЗГЛЯД.

Сенатор назвал высылку признаком того, что враждебные тенденции на Западе в отношении России сохраняются, при этом там «не особо утруждают себя доказательной базой». «Мы только что проходили это с Марией Бутиной. К сожалению, мы живем в такое время, когда дипломатическая порядочность, честь и достоинство – не в почете. Отсюда, наверное, и возникают ситуации, вроде этой – берлинской», – подытожил Клинцевич.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду МИД ФРГ объявил двух сотрудников посольства России персонами нон грата. Местные СМИ утверждают, что это реакция на убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, произошедшее в конце августа в Берлине. СМИ заявили, что за покушением на этого боевика, принимавшего активное участие в чеченской войне, могут стоять российские власти, поскольку подозреваемый в убийстве якобы имеет российское гражданство. В Кремле назвали беспочвенными подобные подозрения, а в МИДе пригрозили комплексом ответных мер.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что российских дипломатов выслали в связи с недостаточным сотрудничеством Москвы в расследовании убийства грузинского гражданина. Она также добавила, что готова обсудить с президентом Владимиром Путиным в Париже тему высылки дипломатов.

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