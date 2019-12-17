Кремль прокомментировал обращения Берлина по делу Хангошвили

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Кремлю нечего добавить к теме убийства гражданина Грузии в Берлине после появления данных об обращении ведомства канцлера ФРГ к России.

«Мне нечего добавить к тому, что мы уже говорили по этой теме», – сказал Песков в ответ на просьбу подтвердить информацию о том, что ведомство канцлера ФРГ и другие немецкие службы и ведомства с конца августа обращались к России в связи с убийством гражданина Грузии в Берлине, передает РИА «Новости».

Ранее министр внутренних дел Германии заявил о контактах с Москвой по делу Хангошвили.

До этого официальный представитель российского МИД Мария Захарова указывала, что общение между соответствующими структурами и ведомствами Германии и России должно «происходить не в публичной сфере, а на уровне рабочих контактов». «Все механизмы и возможности для этого существуют», – подчеркивала она.

Напомним, 4 декабря Германия объявила двоих сотрудников посольства России персонами нон грата из-за того, что Россия якобы мало способствует в раскрытии убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Однако Владимир Путин заявил, что Россия неоднократно обращалась к ФРГ с просьбой выдать организатора взрывов в метро Москвы, который был убит в августе 2019 года в Берлине, но не нашла понимания. Он также заявил, что убитый в Берлине гражданин Грузии являлся боевиком, был одним из организаторов взрывов в московском метро.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, что известно об этом убийстве определенно и что является явными домыслами.