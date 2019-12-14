Глава МИД ФРГ назвал «странными» заявления Москвы о просьбе выдать Хангошвили

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Москва якобы не направляла Берлину просьбу об экстрадиции убитого в августе Зелимхана Хангошвили.

«Нас не просили кого-либо выдавать, не говорили, в чем его подозревают. Все это делается сейчас задним числом. Это звучит как оправдание [преступления], звучит странно», – заявил Маас в эфире телеканала ZDF, передает ТАСС.

Он также отметил, что якобы «федеральному правительству никогда не говорили» о возможной угрозе, исходящей от Хангошвили, и о том, что его следует выслать.

Между тем, официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее на брифинге подтвердила, что Хангошвили находился в розыске.

«Я уточняла этот вопрос у правоохранительных органов. Этот человек действительно находился в розыске», – сказала она, отметив, что все вопросы относительно деталей «процедуры оформления розыска и постановки соответствующей информации в базы данных» нужно адресовать в правоохранительные органы.

Кроме того, Захарова подчеркнула, что общение между соответствующими структурами и ведомствами Германии и России должно «происходить не в публичной сфере, а на уровне рабочих контактов». «Все механизмы и возможности для этого существуют»,– добавила она.

Напомним, 4 декабря Германия объявила двоих сотрудников посольства России персонами нон грата из-за того, что Россия якобы мало способствует в раскрытии убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

10 декабря президент Владимир Путин заявил, что Россия неоднократно обращалась к ФРГ с просьбой выдать организатора взрывов в метро Москвы, который был убит в августе 2019 года в Берлине, но не нашла понимания. Он также заявил, что убитый в Берлине гражданин Грузии являлся боевиком, был одним из организаторов взрывов в московском метро.

Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что причастность Хангошвили к кровавым терактам установлена и президенту Владимиру Путину об этом докладывали. Кроме того, Кремль заявил о готовности сотрудничать с прокуратурой Германии по делу об убийстве в Берлине.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, что известно об этом убийстве определенно и что является явными домыслами.