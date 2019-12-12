Кремль подтвердил причастность убитого в Берлине гражданина Грузии к терактам

Причастность убитого в Берлине боевика к кровавым терактам установлена, президенту Владимиру Путину об этом докладывали, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Запросы были, и об этом докладывалось президенту», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, были ли запросы со стороны России на экстрадицию убитого в Берлине гражданина Грузии.

Он уточнил, что было установленно участие этого человека в «чрезвычайно кровавых террористических актах и актах массового убийства».

«По-прежнему скрывается очень много людей, которые причастны и к терактам, и к организации терактов, и к убийствам во время кровавых событий на Кавказе. По-прежнему в странах Европы очень много таких людей скрывается», – сказал Песков.

Он уточнил, что они получают виды на жительство и гражданство, ходят среди обычных людей, и по многим из них ведутся следственные действия, чтобы они были выданы России.

«Как правило, такие списки не публикуются. Ведется абсолютно планомерная, в соответствии с правовыми нормами, работа», – добавил Песков, отвечая на вопрос о том, почему власти не сообщают о том, где укрываются такие боевики.

4 декабря Германия объявила двоих сотрудников посольства России персонами нон грата из-за того, что Россия якобы мало способствует в раскрытии убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

В понедельник президент Владимир Путин заявил, что Россия неоднократно обращалась к ФРГ с просьбой выдать организатора взрывов в метро Москвы, который был убит в августе 2019 года в Берлине, но не нашла понимания. Он также заявил, что убитый в Берлине гражданин Грузии являлся боевиком, был одним из организаторов взрывов в московском метро.

Напомним, в ранее в четверг Россия, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение объявить персонами нон грата двух сотрудников посольства Германии в Москве.