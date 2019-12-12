Кремль заявил о готовности сотрудничать с прокуратурой Германии по делу об убийстве в Берлине

Россия готова к сотрудничеству с Германией в вопросе расследования убийства гражданина Грузии в Берлине, для этого есть ряд силовых и следственных ведомств, заявил в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Россия готова к этому сотрудничеству, об этом сказал президент. И есть целый набор ведомств, которые могут взаимодействовать в этой сфере», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

По его словам, эти ведомства хорошо известны.

«Они относятся к категории силовых или следственных органов», – заключил он.

4 декабря Германия объявила двоих сотрудников посольства России персонами нон грата из-за того, что Россия якобы мало способствует в раскрытии убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

В понедельник президент Владимир Путин заявил, что Россия неоднократно обращалась к ФРГ с просьбой выдать организатора взрывов в метро Москвы, который был убит в августе 2019 года в Берлине, но не нашла понимания. Он также заявил, что убитый в Берлине гражданин Грузии являлся боевиком, был одним из организаторов взрывов в московском метро.

Напомним, в ранее в четверг Россия, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение объявить персонами нон грата двух сотрудников посольства Германии в Москве.