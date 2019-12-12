Берлин назвал «неоправданной» высылку немецких дипломатов из России

Министерство иностранных дел Германии считает «неверным сигналом» ответные меры Москвы по высылке дипломатов и сожалеет в связи с этим решением.

«Федеральное правительство с сожалением принимает к сведению решение российского правительства объявить персонами нон грата двух сотрудников посольства ФРГ в Москве. Оно посылает неверный сигнал и является неоправданным», – заявили в МИД Германии, передает ТАСС.

Ранее в четверг Россия, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение объявить персонами нон грата двух сотрудников посольства Германии в Москве.

4 декабря Германия объявила двоих сотрудников посольства России персонами нон грата из-за того, что Россия якобы мало способствует в раскрытии убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.