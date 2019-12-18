В МИДе назвали «омерзительной» публикацию немецкими СМИ «американской пропаганды» о «шпионах ГРУ»

«Российское посольство в Берлине активно препятствует распространению дезинформации и пропаганде, которые исходят из дипмиссии США. То, что Bild стала инструментом в руках проамериканских сил, омерзительно», – сказал газете ВЗГЛЯД источник в МИД России по поводу сообщения немецкого издания о том, что высланного из Германии российского дипломата заподозрили в лоббировании «Северного потока – 2».

«Все российские дипломаты занимаются борьбой с американской информационной кампанией, направленной на срыв договорённостей по «Северному потоку – 2». Особенно активна американская пропагандистская машина в Германии – посол США путем угроз и шантажа стремится убедить немцев в необходимости отказа от проекта в пользу Вашингтона», – отметили в МИДе.

Немецкое издание Bild опубликовало материал, в котором утверждается: одним из высланных из Германии российских дипломатов был заместитель военного атташе в посольстве в Берлине Евгений Суцкий, которого издание называет сотрудником главного управления Генштаба России (ранее – ГРУ). Bild пишет, что Суцкий якобы вербовал чиновников для лоббирования проекта «Северный поток – 2».

Напомним, 4 декабря Германия объявила двоих сотрудников посольства России персонами нон грата из-за того, что Москва якобы мало способствует раскрытию убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Россия по принципу взаимности объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Германии в Москве. Берлин счел высылку немецких дипломатов «неоправданной».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД