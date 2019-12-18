В США признали бессмысленность санкций против «Северного потока – 2»

Прописанные в оборонном бюджете США санкции в отношении «Северного потока – 2» не смогут остановить его строительство, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленные источники в Белом доме.

Источники указывают, что реализация проекта практически завершена, и санкции против газопровода, прописанные в оборонном бюджете США, не смогут нанести ему серьезный ущерб, передает РИА «Новости».

По мнению источников, теперь Вашингтон попытается сосредоточить усилия на противодействие другим российским энергетическим проектам.

Во вторник сенат Конгресса США одобрил законопроект об оборонном бюджете страны на 2020 финансовый год, который начался 1 октября. Документ, в котором прописаны санкции против «Северного потока – 2», отправился на подпись президенту США Дональду Трампу.

По данным СМИ, правительство Германии ожидает введения санкций против «Северного потока – 2» уже на этой неделе и готово ответить на них «конкретными мерами». В частности, в ФРГ предлагали потребовать в ЕС введения пошлин в отношении сжиженного природного газа из США.

Западные СМИ в связи с санкциями против «Северного потока – 2» рассуждали, насколько эгоистичны США.

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