США заложили в оборонный бюджет санкции против «Северного потока – 2»

Американский конгресс заложил в оборонный бюджет на будущий год введение санкций в отношении газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».

В частности, документ предполагает «защиту европейской энергетической безопасности путем введения санкций, связанных с российскими энергетическими трубопроводами «Северный поток 2» и «Турецкий поток», передает РИА «Новости».

Кроме того, бюджет обязывает Пентагон отчитываться о мерах по сдерживанию России и Китая и сообщать о мерах по «повышению издержек – политических, военных, экономических, бюджетных и технологических» для этих стран.

Ранее стало известно, что комитеты по вооруженным делам палаты представителей и сената США согласовали оборонный бюджет на 2020 год. Теперь документ должен поступить на подпись президенту США.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, сколько денег США выделяют соседним с Россией странам.

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