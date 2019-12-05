Сколько денег США выделяют соседним с Россией странам?

Совсем немного. Но больше всего идет Украине.

Принято считать, что США тратят огромные деньги на «поддержание демократии» и соответствующих режимов по всему миру. Эта традиция давняя и встала на нынешние рельсы еще с плана Маршалла, который призван был не столько восстановить европейские страны после Второй мировой, сколько отодвинуть коммунистов подальше на восток.

До 1952 года американцы потратили на эти цели несколько сотен миллиардов, затем размер помощи резко упал. Постепенно смещались и региональные акценты: в 60–70-е большая часть денег шла уже в Африку и на Ближний Восток, в 90-е – в Восточную Европу и страны СНГ. В нулевые подрос средний размер выплат – если до этого были суммы в пределах 30 млрд, то сейчас верхняя планка уже 55 млрд.

И в самих Штатах, и за рубежом вся эта программа, называющаяся Foreign Assistance, постоянно подвергается критике. В других государствах – если, конечно, власти благоволят – боятся «американских агентов», пропаганды чуждых ценностей и прочего «тлетворного влияния». Американцы же уверены, что им и на себя денег не хватает – зачем тратить средства на каких-то африканцев.

На этих настроениях неоднократно играл и Дональд Трамп, администрация которого несколько раз пыталась заставить Конгресс заморозить выплаты по программе. В последний раз – в августе 2019-го – им это удалось. А в сентябре Трамп вообще решил урезать помощь всем, кто не выступает на стороне США в различных международных вопросах.

И хотя все эти действия позиционируются президентом и его администрацией как сокращение расходов на благо американского народа, многие игнорируют тот факт, что зарубежная помощь занимает микроскопическую долю в 4,7-триллионном бюджете страны. Если быть точным, то на 2020 год Конгресс разрешил выделить 45 миллиардов – это всего 0,96% от бюджета.

Кому идут деньги

Все последние годы было три главных «жирных кота», получавших от трех миллиардов – это Израиль (около 3 млрд в год), Ирак и Афганистан (около 5–6 млрд). Причем, что интересно, 90% этих денег идет не на экономику, и отнюдь не на гуманитарные нужды, а на армию и полицию.

Вот так, например, в 2017 году звучала просьба выделить 4,2 млрд для Афганистана: «Эти фонды рассчитаны на развитие афганской армии и полиции, которые будут проводить спецоперации вдоль границ страны, а также на стабилизацию обстановки и снижение числа чрезвычайных ситуаций. Все это поможет развивать демократию в стране и позволит американским войскам вернуться домой».

Далее идет перечисление того, на что пойдут деньги: подготовка персонала, его экипировка, оружие, логистика и прочее. Второй по размеру статьей «афганских» расходов были деньги на восстановление страны. Точнее, на «реконструкцию» было выделено 286 млн.

У Ирака соотношение похожее – 3 млрд на армию и полицию, 75 млн на гуманитарные программы. Что же касается Израиля, то ему Штаты предоставляют некоторую свободу – распоряжаться можно как угодно, но деньги должны идти на оборону.

Соседи России

Сначала стоит рассказать о схеме распределения денег, без ее понимания сложно будет привести актуальные данные. Дело в том, что последние полноценные цифры по уже выделенной зарубежной помощи на официальных правительственных ресурсах США вроде usaid.gov и foreignassistance.gov приводятся лишь за 2017 год. Более свежие есть только по некоторым категориям.

Так вот, схема такая. Общая сумма зарубежной помощи складывается из средств, запрошенных различными министерствами и фондами у Конгресса. То есть, к примеру, минобороны подает в Конгресс заявку с просьбой предусмотреть в бюджете столько-то денег на развитие армии Афганистана. Минздрав просит столько-то. И так далее. Затем Конгресс одобряет выделение денег, иногда позволяя выделить даже больше.

Следующий шаг – сумма уточняется и официально резервируется под определенные цели. Эта цифра уже называется «обязательством», именно ее правительство США обязуется в течение определенного периода выделить зарубежному государству на определенных условиях. Когда фискальный год закончен, появляется еще одна сумма – непосредственно потраченных денег. Так вот полноценных «потраченных» за 2018 и 2019 годы денег мы пока не знаем.

Остается исходить из «обязательств». По факту отчислений может быть как больше, так и меньше, тем более что деньги, конечно, не перечисляют отдельным траншем и не привозят единовременно в чемоданах. Но сумма обязательств в данном случае – единственная стабильная исходная величина.

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Что касается российских соседей, то в последние годы США их не слишком баловали. В Азии и Центральной Азии максимальную сумму в 2018 году должна была получить Монголия – 45 млн. Большая часть этих денег пошла на проекты по обеспечению населения водой. Подобные программы в целом занимают основное место в расходах американцев в этих регионах: Казахстану (21 млн) дали на энергетику, Таджикистану (44 млн) на образование, Узбекистану (25) на сельское хозяйство. Даже в Китае потратили 31 млн на экологические и энергетические проекты в районе реки Меконг.

Среди южных советских республик, конечно, выделяется Грузия – на нее в 2018 году выделили 141 миллион. Причем львиная доля этих денег (35 млн) была от минобороны США – то есть на военные цели. Причем по «израильской» схеме – без конкретики. Чуть меньше (24 млн) страна должна была получить по программе «поддержки едой» – в ее рамках специалисты из США активно и самолично берутся за развитие сельского хозяйства в регионе. Остальным – к примеру, Азербайджану и Армении – досталось куда меньше: 15 и 27 миллионов соответственно. Армении, кстати, денег выделили на «электоральные процессы».

Прибалты получают от США практически идентичные суммы, и на одни и те же цели – что Латвии, что Эстонии, что Литве выделили по 9,5 млн в рамках единой оборонной программы. Видимо, для защиты от «российской агрессии». Чуть больше – 10 млн – положено было Белоруссии. Большая часть этих денег предназначалась для «налаживания демократических процессов».

Но чемпионом по сумме выделенных денег из российских соседей, безусловно, является Украина – 359 млн. И эта цифра еще упала по сравнению с 2016 и 2017 годами – тогда было около 500 млн. Хотя обещают американцы обычно больше: в 2018-м – 600 млн, в 2019-м – 700 млн, на 2020-й уже наметили 250 млн одних только оборонных денег. Именно эта статья и является главной. Ранее, в 2017 году, в США действовала программа Ukraine Security Assistance Initiative – в ее рамках американцы помогали обеспечивать в стране безопасность. Куда конкретно идут деньги сейчас – не очень ясно. Известно только, что в 2020-м 250 млн от общей суммы приедут в виде летального оружия.