Сколько денег США выделяют соседним с Россией странам?

Взгляд
5 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 17:31  |  vz.ru
Разделы

Россия затягивает Монголию в газовый союз с Китаем

Россия готова поставлять газ в Китай через страну-транзитераФото: Виталий Аньков/РИА Новости
После старта первых трубопроводных поставок газа из России в Китай по «Силе Сибири» Россия хочет реанимировать проект второго газопровода в КНР. Москва всерьез задумалась о смене старого прямого маршрута через Алтай на транзитный газопровод через Монголию. Зачем Россия пускает посредника в газовые отношения с Китаем и согласится ли Пекин на такой риск? Подробности...
Перейти а раздел…

«Северный поток – 2» решили остановить делом «немецкого Скрипаля»

Из темного дела об убийстве боевика старательно лепят историю «нового Скрипаля»Фото: Fabrizio Bensch/Reuters
Объявлены персонами нон грата и высланы из Германии два сотрудника российского посольства. Прокуратура ФРГ подозревает власти России в причастности к убийству в Берлине грузинского боевика чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили. Убитого называют «немецким Скрипалем» и пророчат России новые санкции. Под удар может попасть реализация важнейшего газотранспортного проекта «Северный поток – 2». Подробности...
Перейти а раздел…

Японские мультфильмы могут оказаться смертельными

Как показывает судебная практика, вместе соцсеть «ВКонтакте» и аниме могут довести человека до колонииФото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press
Актер Евгений Миронов призвал помочь трансгендерной женщине, осужденной за тяжкое преступление − распространение детского порно. Обвинения такого рода сами по себе звучат отталкивающе и могут отбить всякое желание помогать. Но если присмотреться к этому скандальному делу внимательнее, речь пойдет о спасении от смерти безвинного человека, ставшего жертвой циничной схемы. Подробности...
Перейти а раздел…

Саммит НАТО закончился скандалом вокруг Трампа

Трамп почувствовал себя на саммите НАТО обиженным и решил уехать досрочноФото: Kevin Lamarque/Reuters
Самый могущественный человек на свете – президент США – улетел с саммита НАТО в Лондоне явно обиженным: товарищи подвергли Трампа насмешкам. Можно было бы съязвить, что «мозг НАТО» действительно отмирает на глазах, если бы лидеры не приняли и вполне рациональное по-своему решение – впервые в качестве угрозы официально был назван далекий Китай. Каковы шансы, что теперь отношение к России смягчится? Подробности...
Перейти а раздел…

Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
Перейти а раздел…

Теряющим власть немецким политикам нужно нападение на Россию

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Начали высылать русских дипломатов из Берлина. Этого не было уже давненько. И сильно напоминает дело Скрипалей (где они, кстати, как поживают?. Напоминает как по мощи доказательной базы - она отсутствует, так и политически правильным моментом. Подробности...

Американские демократы готовят пятый Интернационал

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Левая контрэлита, рвущаяся к власти, предельно ясно обозначила свои цели. На смену империи Pax Americana должна прийти куда более эффективная всемирная диктатура, которая даже формально не будет признавать никаких границ и национального суверенитета. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Кому нужно американское вторжение в Венесуэлу

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Николас Мадуро уверен: Трамп хочет вторгнуться в Венесуэлу. Парадоксально, но это вторжение не отвечает ни интересам Венесуэлы, ни интересам США – однако оно нужно как Трампу, так и самому Николасу Мадуро. Подробности...
    Перейти а раздел…

    Кто и за что спорит в Арктике

    «Мракобес» Певцов против «предателя» Познера

    Трансгендер в мужской колонии

      Перейти а раздел…

      Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома

      Первая леди США Меланья Трамп показала, как украсила к Рождеству и Новому году свою резиденцию. «Дух Америки сияет в Белом доме», – написала Меланья в своем Twitter. Длина всех гирлянд, развешанных по дому, превысила 240 метров
      Подробности...

      Россия построила свою часть автомобильного моста в Китай

      На Дальнем Востоке построили первый в России трансграничный мост – он соединил Благовещенск с китайским Хэйхэ. Подготовка к строительству шла почти 20 лет, стартовало оно в 2016 году. Тогда стоимость проекта оценивали в 19 млрд рублей
      Подробности...

      Путин открыл скоростную трассу Москва – Петербург

      Путин открыл движение по новой скоростной трассе М-11, соединившей Москву и Петербург. Максимальная скорость движения по трассе сейчас – 110 км/ч. В будущем скорость повысится на 20 км. Это первая автодорога, объединяющая две столицы, построенная в новейшей истории России
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Reatonika»: Вечнозелёные фермы для Севера России

        «Мечтай, твори!»: История о риске, который привел к успеху

        «Артель Русичи»: Возрождение русского стиля в мебели

          Перейти а раздел…
          Вам нужен документ с указанием вашей национальности?
          • Да

          • Нет

          Нравятся ли вам российские вина?
          • Да

          • Нет

          • Не доводилось их пробовать

          Сталкивались ли вы со случаями насилия в своей семье?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…

            Когда и где лучше шипованные шины, а когда – «липучки»?

            Как обезопасить себя при продаже автомобиля?

            Как за рубежом борются со старыми автомобилями?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:МИД официально вручил послу Болгарии ноту о высылке дипломата
              Путин пообещал рассмотреть вопрос об «уличной медицине»Медведев рассказал Ивлеевой о будущем YouTube в РоссииУкраинцам могут запретить въезжать в Россию по внутренним паспортамЛукашенко заявил о жесточайшем «антибелорусском давлении» на Путина
              Россия выслала болгарского дипломатаНемецкий эксперт назвал вероятный сценарий в отношениях РФ и ГерманииГлава МОК пообещал послушаться решения ВАДА по РоссииВ шведской церкви появился алтарь с раем для секс-меньшинств
              Российские эксперты заявили об изменении базы московской лаборатории РодченковымНа опоре Крымского моста нарисовали гигантское граффити с котомМедведев объяснил желание людей разных поколений жить в СССРВ ГИБДД собрались убрать баллы из оценки практической части экзаменов на права

              Главная тема


              Как контрразведка НАТО выследила «базу ГРУ» в Альпах

              американская тюрьма


              Бут объяснил, почему ракеты «Томагавк» «летают через раз»

              громкий скандал


              Певцов ответил на шутку Урганта о конфликте с Познером

              популярные треки


              Лоза и Пригожин по-разному оценили музыкальное достоинство лучших песен 2019 года

              Видео

              скандальное убийство


              Демарш Меркель против России вызван явной фальшивкой

              новое явление


              Как российских бомжей превращают в рабов

              «Сила Сибири – 2»


              Россия затягивает Монголию в газовый союз с Китаем

              турбины для Газпрома


              Почему сорвалась спецоперация по закупке в США запрещенного оборудования

              Жить по-новому


              Андрей Манчук: В Южной Америке взорвался политический вулкан

              Тенденция к падению


              Василий Стоякин: Нормандская встреча выправит рейтинг Зеленского

              Отсутствие доверия


              Дмитрий Родионов: А что, если бы у Сенцова была атомная бомба?

              викторина


              Знаменитые цитаты – фейк или не фейк?

              на ваш взгляд


              Вам нужен документ с указанием вашей национальности?

              Сколько денег США выделяют соседним с Россией странам?

              		   5 декабря 2019, 16:30
              Фото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Совсем немного. Но больше всего идет Украине.

              Принято считать, что США тратят огромные деньги на «поддержание демократии» и соответствующих режимов по всему миру. Эта традиция давняя и встала на нынешние рельсы еще с плана Маршалла, который призван был не столько восстановить европейские страны после Второй мировой, сколько отодвинуть коммунистов подальше на восток.

              До 1952 года американцы потратили на эти цели несколько сотен миллиардов, затем размер помощи резко упал. Постепенно смещались и региональные акценты: в 60–70-е большая часть денег шла уже в Африку и на Ближний Восток, в 90-е – в Восточную Европу и страны СНГ. В нулевые подрос средний размер выплат – если до этого были суммы в пределах 30 млрд, то сейчас верхняя планка уже 55 млрд.

              И в самих Штатах, и за рубежом вся эта программа, называющаяся Foreign Assistance, постоянно подвергается критике. В других государствах – если, конечно, власти благоволят – боятся «американских агентов», пропаганды чуждых ценностей и прочего «тлетворного влияния». Американцы же уверены, что им и на себя денег не хватает – зачем тратить средства на каких-то африканцев. 

              На этих настроениях неоднократно играл и Дональд Трамп, администрация которого несколько раз пыталась заставить Конгресс заморозить выплаты по программе. В последний раз – в августе 2019-го – им это удалось. А в сентябре Трамп вообще решил урезать помощь всем, кто не выступает на стороне США в различных международных вопросах. 

              И хотя все эти действия позиционируются президентом и его администрацией как сокращение расходов на благо американского народа, многие игнорируют тот факт, что зарубежная помощь занимает микроскопическую долю в 4,7-триллионном бюджете страны. Если быть точным, то на 2020 год Конгресс разрешил выделить 45 миллиардов – это всего 0,96% от бюджета.

              Кому идут деньги

              Все последние годы было три главных «жирных кота», получавших от трех миллиардов – это Израиль (около 3 млрд в год), Ирак и Афганистан (около 5–6 млрд). Причем, что интересно, 90% этих денег идет не на экономику, и отнюдь не на гуманитарные нужды, а на армию и полицию. 

              Вот так, например, в 2017 году звучала просьба выделить 4,2 млрд для Афганистана: «Эти фонды рассчитаны на развитие афганской армии и полиции, которые будут проводить спецоперации вдоль границ страны, а также на стабилизацию обстановки и снижение числа чрезвычайных ситуаций. Все это поможет развивать демократию в стране и позволит американским войскам вернуться домой».

              Далее идет перечисление того, на что пойдут деньги: подготовка персонала, его экипировка, оружие, логистика и прочее. Второй по размеру статьей «афганских» расходов были деньги на восстановление страны. Точнее, на «реконструкцию» было выделено 286 млн. 

              У Ирака соотношение похожее – 3 млрд на армию и полицию, 75 млн на гуманитарные программы. Что же касается Израиля, то ему Штаты предоставляют некоторую свободу – распоряжаться можно как угодно, но деньги должны идти на оборону. 

              Соседи России

              Сначала стоит рассказать о схеме распределения денег, без ее понимания сложно будет привести актуальные данные. Дело в том, что последние полноценные цифры по уже выделенной зарубежной помощи на официальных правительственных ресурсах США вроде usaid.gov и foreignassistance.gov приводятся лишь за 2017 год. Более свежие есть только по некоторым категориям.

              Так вот, схема такая. Общая сумма зарубежной помощи складывается из средств, запрошенных различными министерствами и фондами у Конгресса. То есть, к примеру, минобороны подает в Конгресс заявку с просьбой предусмотреть в бюджете столько-то денег на развитие армии Афганистана. Минздрав просит столько-то. И так далее. Затем Конгресс одобряет выделение денег, иногда позволяя выделить даже больше. 

              Следующий шаг – сумма уточняется и официально резервируется под определенные цели. Эта цифра уже называется «обязательством», именно ее правительство США обязуется в течение определенного периода выделить зарубежному государству на определенных условиях. Когда фискальный год закончен, появляется еще одна сумма – непосредственно потраченных денег. Так вот полноценных «потраченных» за 2018 и 2019 годы денег мы пока не знаем. 

              Остается исходить из «обязательств». По факту отчислений может быть как больше, так и меньше, тем более что деньги, конечно, не перечисляют отдельным траншем и не привозят единовременно в чемоданах. Но сумма обязательств в данном случае – единственная стабильная исходная величина.

              Что касается российских соседей, то в последние годы США их не слишком баловали. В Азии и Центральной Азии максимальную сумму в 2018 году должна была получить Монголия – 45 млн. Большая часть этих денег пошла на проекты по обеспечению населения водой. Подобные программы в целом занимают основное место в расходах американцев в этих регионах: Казахстану (21 млн) дали на энергетику, Таджикистану (44 млн) на образование, Узбекистану (25) на сельское хозяйство. Даже в Китае потратили 31 млн на экологические и энергетические проекты в районе реки Меконг. 

              Среди южных советских республик, конечно, выделяется Грузия – на нее в 2018 году выделили 141 миллион. Причем львиная доля этих денег (35 млн) была от минобороны США – то есть на военные цели. Причем по «израильской» схеме – без конкретики. Чуть меньше (24 млн) страна должна была получить по программе «поддержки едой» – в ее рамках специалисты из США активно и самолично берутся за развитие сельского хозяйства в регионе. Остальным – к примеру, Азербайджану и Армении – досталось куда меньше: 15 и 27 миллионов соответственно. Армении, кстати, денег выделили на «электоральные процессы». 

              Прибалты получают от США практически идентичные суммы, и на одни и те же цели – что Латвии, что Эстонии, что Литве выделили по 9,5 млн в рамках единой оборонной программы. Видимо, для защиты от «российской агрессии». Чуть больше – 10 млн – положено было Белоруссии. Большая часть этих денег предназначалась для «налаживания демократических процессов». 

              Но чемпионом по сумме выделенных денег из российских соседей, безусловно, является Украина – 359 млн. И эта цифра еще упала по сравнению с 2016 и 2017 годами – тогда было около 500 млн. Хотя обещают американцы обычно больше: в 2018-м – 600 млн, в 2019-м – 700 млн, на 2020-й уже наметили 250 млн одних только оборонных денег. Именно эта статья и является главной. Ранее, в 2017 году, в США действовала программа Ukraine Security Assistance Initiative – в ее рамках американцы помогали обеспечивать в стране безопасность. Куда конкретно идут деньги сейчас – не очень ясно. Известно только, что в 2020-м 250 млн от общей суммы приедут в виде летального оружия.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............