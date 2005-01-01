США пообещали Украине 700 млн долларов

В рамках одобренного Конгрессом США пакета законодательных актов, подписанных Дональдом Трампом, Украина получит от Вашингтона финансовую помощь в размере 700 млн долларов, сообщили в американском посольстве в Киеве.

«Президент США Дональд Трамп подписал одобренный конгрессом пакет законодательных актов, который существенно увеличивает помощь Украине на этот год – почти до 700 млн долларов», – говорится в сообщении посольства США на Украине в Facebook.

«Большая часть дополнительных средств будет направлена на увеличение до 115 млн долларов расходов для предоставления военно-технической поддержки Украины по программе «Международное военное финансирование», – сообщили в дипломатическом представительстве.

С учетом выделенных Пентагоном 250 млн долларов совокупный объем помощи Украине от США составит 695,7 млн долларов.

В середине августа прошлого года Украина благодарила США за 250 млн долларов военной помощи. Сообщалось, что американская военная помощь подразумевает и поставки «летальных вооружений».