В США собрались вновь выделить Украине сотни миллионов долларов

Комитет палаты представителей США по расходам решил направить Украине 250 млн долларов в качестве помощи для обеспечения безопасности.

«250 млн долларов настоящим предписывается (потратить), сделать их доступными до 30 сентября 2020 года», – говорится в законопроекте на сайте комитета, передает РИА «Новости».

Уточняется, что 50 млн долларов будет предоставлено для приобретения летального оружия.

В марте стало известно о намерении Вашингтона выделить Украине более 200 млн долларов в 2020 году. Ранее президент США Дональд Трамп попросил Конгресс увеличить расходы на оборону в 2020 финансовом году на 5%, до 750 млрд долларов. При этом предполагалось сократить объем предоставления помощи иностранным государствам на 13 млрд долларов.

В Пентагоне заявляли, что США за пять лет потратили на украинскую армию более 1,3 млрд долларов.