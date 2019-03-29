Пентагон назвал траты на армию Украины за пять лет

Соединенные Штаты с 2014 года потратили на украинскую армию более 1,3 млрд долларов, сообщил пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон.

«С 2014 года Соединенные Штаты выделили более 1,3 млрд долларов в области безопасности для укрепления обороноспособности украинских сил и повышения оперативной совместимости с НАТО. Соединенные Штаты по-прежнему выражают полную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины», – заявил Пахон «Известиям».

Он также заявил, что Вашингтон приветствует стремление Киева вступить в альянс. «Мы решительно поддерживаем право этой страны свободно выбирать свое будущее и политический курс без внешнего вмешательства», – заявил Пахон.

Однако этому, как отметил пресс-секретарь Пентагона, мешает территориальный вопрос и, в частности, «крымская проблема».

Между тем, в ноябре министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что на военную отрасль в 2019 году заложены недостаточные средства, и потребовал обеспечить финансирование армии и безопасности в объеме более, чем 5,3% от ВВП. При этом крайне мало стран тратят на военные расходы более 5% от ВВП.

В августе прошлого года глава генерального штаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко рассказал, на какие нужды Киев потратит 250 млн долларов военной помощи от США. Также Муженко заявил, что финансирование украинской армии в 2019 году должно составить не менее 112 млрд гривен (более 4 млрд долларов).

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