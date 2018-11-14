Минобороны Украины потребовало увеличить финансирование армии

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что на военную отрасль в 2019 году заложены недостаточные средства, и потребовал обеспечить финансирование армии и безопасности в объеме более, чем 5,3% от ВВП.

«Эти цифры, мягко говоря, недостаточны. Я бы просил правительство и парламент, чтобы мы ... рассмотрели возможность увеличения финансового ресурса», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что предусмотренный проектом бюджет приведет к большим проблемам «с обеспечением военных и обороноспособностью страны».

Премьер-министр Владимир Гройсман заметил, что на армию и безопасность предлагается выделить 5,3% валового внутреннего продукта (ВВП). Он согласился с тем, что финансирование недостаточно.

«Война требует дополнительных расходов», – сказал он.

Гройсман предложил обратиться по этому поводу в СНБО Украины и попросить изучить возможность увеличения бюджета на оборону.

В сентябре СНБО принял решение о направлении на нужды сектора безопасности и обороны не менее 5% ВВП в 2019 году – около 200 млрд гривен (7,1 млрд долларов). Гройсман также сообщал, что в проект бюджета на 2019 год заложено увеличение расходов на безопасность и оборону на 28% – до 7,43 млрд долларов.

На 2018 год в бюджете Украины на военные расходы было заложено 5,8% от ВВП.

Отметим, что крайне мало стран тратят на военные расходы более 5% от ВВП. В 2017 году, по данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) только Саудовская Аравия из стран с крупнейшими оборонными расходами тратила 10% от ВВП, остальные – значительно меньше. Так, процент военных расходов в США – 3,1% от ВВП, в России – 4,3%, в Китае – 1,9%.