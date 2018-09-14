Киев собрался нарастить военные расходы почти на треть

Украинское правительство заложило в проект бюджета на 2019 год увеличение расходов на безопасность и оборону на 28% – до 7,43 млрд долларов, сообщил премьер-министр страны Владимир Гройсман.

«На сектор безопасности и обороны предусмотрено 209 млрд гривен (около 7,43 млрд долларов)», – приводит его слова ТАСС.

В конце прошлого года украинский парламент принял бюджет на 2018 год с дефицитом 2,4% ВВП и ростом экономики в 3%, инфляцией – 9%. Расходы на оборону и безопасность в бюджете были заложены на уровне 5% ВВП – 5,8 млрд долларов.

Вместе с тем, украинские власти готовятся поднять цены на газ для населения страны. Гройсман ранее заявлял, что повышения газа для населения Украины избежать невозможно Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призывала отправить правительство Украины в отставку, если оно примет решение о повышении тарифов на газ, выполнив одно из требований Международного валютного фонда.