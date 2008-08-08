Тимошенко призвала официально объявить конфликт в Донбассе войной

Лидер партии «Батькивщина», бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко обратилась к Верховной раде с призывом подписать меморандум, закрепляющий курс Украины на интеграцию с Европейским союзом и НАТО и характеризующий ситуацию в Донбассе как войну.

Тимошенко на заседании согласительного совета Рады сообщила, что ее партия подготовила меморандум о неизменности курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию и восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, в котором определен курс Киева на присоединение к ЕС и НАТО, Крым и Донбасс названы «украинскими территориями, которые должны быть возвращены», а ситуация в Донбассе определяется как война, передает РИА «Новости».

Она призвала всех лидеров парламентских фракций и кандидатов в президенты Украины, вне зависимости от того, являются ли они депутатами Рады, подписать этот меморандум.

На Украине с 2014 года неоднократно обсуждался вопрос введения военного положения в Донбассе, однако Киев так и не пошел на этот шаг.

Кроме того, Тимошенко призвала Верховную раду отправить в отставку правительство, если оно примет решение о повышении тарифов на газ, выполнив одно из требований Международного валютного фонда. Отметим, что повышение тарифов на газ для населения является условием передачи Киеву нового транша МВФ.

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно рассказывала о том, как «газовая евроинтеграция» довела украинцев до обнищания.