«Газовая евроинтеграция» довела украинцев до обнищания

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25 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 21:06  |  vz.ru
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Что предлагается доработать в пенсионной реформе

Общественников беспокоит невысокий уровень жизни мужчин в дальневосточных регионахФото: Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»
Рынок труда, продолжительность жизни и благосостояние пенсионеров – основные вопросы, которые беспокоят экспертов Общественной палаты, которая первой начала открытую дискуссию вокруг готовящейся пенсионной реформы. Доклад о результатах обсуждения получит президент РФ Владимир Путин.  Подробности...
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Что означают новые победы Эрдогана

Эрдоган станет самым могущественным лидером Турции с момента основания страны АтатюркомФото: Umit Bektas/Reuters
Турецкий лидер Эрдоган объявил себя триумфатором президентских выборов еще до того, как были подведены их официальные итоги. Теперь его власть никем не ограничена – параллельно победу в парламентской гонке празднует партия Эрдогана, а все надежды оппозиции пошли прахом. Это можно назвать хорошей новостью для России, но ей стоит подготовиться к неприятным сюрпризам. Подробности...
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Почему Россия отказывается от легендарной ракеты

Благодаря «Протону» Россия успешно развивала свою космическую программуФото: пресс-служба Роскосмоса/РИА «Новости»
Знаменитая ракета «Протон», выполнявшая ключевую роль в важнейших для СССР и России космических миссиях, будет отправлена на пенсию. По крайней мере, об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Когда произойдет отставка заслуженного ветерана – и какие именно параметры «Протона» больше не устраивают космическое ведомство? Подробности...
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Что стоит за словами Лукашенко о вхождении Белоруссии в состав другого государства

Лукашенко припугнул региональные власти потерей Белоруссией суверенитетаФото: Михаил Метцель/ТАСС
Президент Белоруссии неожиданно заявил, что если его страна провалит выполнение экономических задач, то ей не останется ничего иного, кроме как войти в состав «какого-то другого государства». Не исключил и он развязывания войны по «украинскому сценарию». Что стоит за этими заявлениями белорусского лидера и кому именно он хочет послать «сигнал»? Подробности...
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Карина Цуркан оказалась ценнейшим агентом румынской разведки

В какой именно момент Цуркан получила российский паспорт – пока загадка, но знать это крайне важноФото: Сергей Кузнецов/РИА Новости
Члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан предъявлено обвинение в шпионаже. Предположительно, через нее к разведке одной из стран НАТО попадала информация особой важности, касающаяся энергетической безопасности России. Главный вопрос сейчас – как Цуркан вообще оказалась на должности, которую занимала. Подробности...
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Загробные беды главного безбожника СССР

Инокиня Евгения (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Читатель может предположить, что сейчас начнется очередная детективная история про особенности применения закона о реституции, битвы за территорию между РПЦ и музеем и что-то подобное – но ничуть не бывало. Все было гораздо веселее. Подробности...
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Когда в США убивают рэперов, в России умирает шансон

Максим Ваганов, публицист
Самые крупные исполнители блатной музыки ушли из жизни в лихие 90-е. Вспомните хотя бы Круга. Или Наговицына, который хоть и не был убит, но все равно умер в возрасте 31 года. Наши, так сказать, Бигги и Тупак. Подробности...
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Главный вызов будущего, на который нужно найти ответ

Маринэ Восканян, публицист (Экспертный центр Всемирного Русского Народного Собора)
У стран БРИКС может быть вполне позитивная общая повестка. И она может состоять не только в чисто прагматическом создании системы единых расчетов в собственных валютах и общих банков. А лежать совершенно в другой плоскости. Подробности...
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          «Газовая евроинтеграция» довела украинцев до обнищания

          Курс Украины на Европу требует еще более высоких цен на газ   25 июня 2018, 20:10
          Фото: Сергей Аверин/РИА «Новости»
          Текст: Ольга Самофалова

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          Украинская власть могла бы гордиться. Она привела свою страну в светлое европейское будущее как минимум по одному из показателей – уровню цен на газ для населения. Однако столь важный итог евроинтеграции и сотрудничества с МВФ некоторых украинских политиков навел на мысли о предстоящем в стране социальном взрыве. Что же пошло не так?

          Повышение цен на газ для населения Украины по требованию Международного валютного фонда (МВФ) приведет к «социальному взрыву», заявил депутат Верховной рады, лидер «Оппозиционного блока» Юрий Бойко, передает «РИА Новости». Другие страны сталкивались с социальными протестами, когда следовали рекомендациям МВФ вопреки своим национальным интересам, напомнил он. Бойко призвал пересмотреть программу сотрудничества с МВФ.

          До сих пор официальные власти Украины чаще всего следовали требованиям, которые выставляет МВФ в обмен на свои кредиты. В частности, требования по повышению стоимости газа для населения и промышленности украинские власти исполняют целенаправленно и четко. Выражается это в существенном росте тарифов на газ и в целом коммунальных тарифов для населения. Так, тарифы на газ за пять лет выросли почти в 10 раз – с 725 гривен за тысячу кубометров в 2013 году до почти 7 тыс. гривен в 2017-м. Одновременно в разы выросли тарифы на отопление, на горячее водоснабжение и т. д. В среднем начисления за услуги ЖКХ на Украине в отопительный сезон выросли более чем в семь раз, отмечает Александр Колтунович из «Украинского выбора».

          «Но и на этом «реформаторы» не остановились: под видом преобразований в газовом секторе народу готовят очередное подорожание. По предварительным расчетам, в случае повышения стоимости голубого топлива до уровня импортного паритета (на этом настаивает МВФ) тариф на газ превысит 11 тыс. гривен за тысячу кубометров. А поскольку в стране уже активно ведется кампания по сокращению как количества получателей субсидий, так и размера субсидий, новые тарифы станут непосильной ношей для большинства украинских семей», – отмечает лидер общественного движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук.

          В этом году Украина тоже очень надеется получить от МВФ кредит на 2 млрд долларов. В числе условий фонда для получения транша – принятие закона об антикоррупционном суде (был принят 7 июня) и значительное повышение цен на газ.

          По данным украинского Госстата,

          в апреле цена импортного газа для Украины составила в среднем 310,8 доллара, или 8155 гривен за тысячу кубометров. То есть украинцы уже почти добились паритета к импортным ценам.

          Правда, цена на импортный газ растет на фоне увеличения нефтяных котировок (еще в январе Киев покупал газ по 280 долларов), а это значит, что и рост тарифов на газ в стране обеспечен.

          Более того, в ЕС население платит за газ не паритетную с импортом стоимость, а значительно больше. В Европе так принято – европейские компании покупают газ у Газпрома намного дешевле, чем перепродают его собственным гражданам. Вот Германия, например, в прошлом году продавала газ населению по 740 долларов за тысячу кубометров (данные исследования «РИА Рейтинг»). Хотя средняя цена газа Газпрома для Европы в 2017 году составила всего 196,7 доллара за тысячу кубометров.

          В прошлом году тысяча кубометров обходилась жителям Польши в 509 долларов (это розничная цена для населения, а не оптовая импортная цена), а Украине – в 264 доллара. При этом поляк на среднемесячный заработок мог себе позволить 1634 кубометра газа, тогда как украинец – в два раза меньше, только 795 кубометров голубого топлива. А германцы, несмотря на крайне высокий для населения ценник (740 долларов за тысячу кубометров), могли себе позволить более 3,5 тыс. кубометров газа.

          В этом и просматривается однобокость и антисоциальность требований МВФ, предъявляемых в обмен на кредиты. Ведь нельзя же требовать европейского уровня тарифов на газ для населения без европейского же уровня зарплат.

          Если подходить к происходящему с некоторой долей цинизма, то украинцы получили то, за что боролись на Майдане. Желали жизни как в Европе – получите европейские цены на газ. А то, что уровень жизни на Украине оказался далек от европейских зарплат, так это совсем другой вопрос. По данным Колтуновича, за пять лет реальные доходы населения упали до 230%, а тарифы на жилищно-коммунальные услуги за это время выросли до 1135%. В долларовом эквиваленте среднемесячная заработная плата на Украине по итогам четырех месяцев 2018 года составила 309,2 доллара, что на 32,1% меньше показателя докризисного 2013 года (408,6 доллара).

          Власти довели страну до обнищания, возмущается в эфире телеканала «112 Украина» депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович. Две трети жителей Украины даже отдых себе не могут позволить. «Я думаю, что такого не было даже в обхаянном вами коммунизме – всегда был месяц у людей отпуска. Если две трети людей не планируют отпуск, значит, вы довели страну до практически обнищания», – сказал Рабинович.

          При этом Госкомстат Украины радуется, что цены на ряд продуктов в стране в этом году начали падать. Вадим Рабинович назвал такие данные неправдоподобными. «Где видите это удешевление, на каком базаре вы это увидели? В основном-то все подорожало, люди не в состоянии купить уже ничего, а вы рассказываете, что все хорошо», – заявил украинский депутат.

          Удивительно, но даже ростом украинской экономики – за первый квартал 2018 года на 3,1% – власти обязаны не развитию реальных отраслей, а в основном гастарбайтерам. Потому что ВВП страны в этот период вырос благодаря торговле. А вот промышленность (а ее доля в ВВП уже невысока – 15%) выросла всего на пару процентов, сельское хозяйство и строительство вообще показали падение. Розничная же торговля показала рост почти на 8%. И все благодаря валютным переводам из-за границы: в первом квартале украинские гастарбайтеры отправили на Украину около 3 млрд долларов и около 1,8 млрд долларов перевели в гривны, указывает украинский экономист Александр Охрименко. Зарабатывают украинцы в Польше, России и других странах, помогая развивать их реальные производства и экономику, а вот тратят свои зарплаты на родине.

          И все это результат евроинтеграции и следования советам (требованиям) МВФ. Где обещанное после кредитной поддержки МВФ экономическое чудо на Украине? Обещали, что благодаря МВФ на Украину сразу прибегут десятки миллиардов долларов (40–70 млрд) инвестиций из-за границы. Текущие кредиты идут в основном на покрытие предыдущих кредитов фонда, но не в реальную экономику. МВФ помог лишь законсервировать нищету в стране. Долгов стало меньше у Украины? Наоборот: с 2018 по 2022 год включительно Украине предстоит выплатить долгов на 1,3 трлн гривен, или 27 млрд долларов.


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