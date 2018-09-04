Гройсман ответил на ультиматум Тимошенко

Украинский премьер Владимир Гройсман заявил, что повышения газа для населения Украины избежать невозможно.

«Моя задача при неизбежности изменения цены – проработать все механизмы дополнительной социальной защиты, чтобы людей защитить», – цитирует УНИАН Гройсмана.

Премьер добавил, что повышение цены на газ является условием передачи Киеву нового транша МВФ. По его мнению, помощь фонда поможет стабилизировать состояние экономики.

Также Гройсман заявил, что дискуссия по поводу повышения цены на газ для населения ведется уже около года, и в сентябре он планирует ее завершить.

«Моя стратегия заключается в том, что за 10 лет Украина должна получить минимальное влияние долгов на ВВП и на жизнь каждого украинца. Вот в чем дискуссия. И потому мы ее ведем около года. Думаю, что мы ее финализируем уже в сентябре», – заявил политик.

В понедельник лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала Верховную раду отправить в отставку правительство, если оно примет решение о повышении тарифов на газ, выполнив одно из требований Международного валютного фонда.