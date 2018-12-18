Трамп попросил Конгресс резко увеличить военные расходы

Президент США Дональд Трамп просит Конгресс увеличить расходы на оборону на 5% до 750 млрд долларов в 2020 финансовом году, сообщает Белый дом.

«В моем бюджете содержится запрос на предоставление 750 млрд долларов для национальной обороны, что больше на 34 млрд долларов, или 5%, по сравнению с тем показателем, что был принят в 2019 году», – приводит ТАСС текст бюджетного запроса.

Одновременно он попросил сократить невоенные расходы министерств и ведомств на 5% для снижения дефицита бюджета в 2020 году.

Кроме того, Трамп просит сократить объем предоставления помощи иностранным государствам на 13 млрд долларов, сообщили в Белом доме.

Ранее о планах Трампа увеличить военные расходы до 750 млрд долларов сообщали СМИ. Утверждалось, что 576 млрд долларов из этой суммы планируется направить на базовые расходы Пентагона, а большую часть оставшейся суммы пустить на зарубежные операции.

Президент России Владимир Путин ранее замечал, что у США рекордный милитаристский оборонный бюджет.