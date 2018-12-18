Путин призвал верно определять приоритеты по расходам на вооружения

Президент Владимир Путин призвал правильно определить приоритеты по расходам на вооружения, чтобы ни один рубль не был потрачен зря.

«Очень важно – это принципиальный вопрос – правильно определять приоритеты: куда тратить деньги, не разбрасываться ими, а принимать правильные решения и направлять ресурсы туда, где они дадут максимальный эффект. До сих пор нам это удавалось, и я рассчитываю на то, что руководство министерства обороны, Генеральный штаб также ответственно вместе с промышленностью будет подходить к решению всех задач в этой сфере и в будущем», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Он добавил, что должна быть административная, производственная, финансовая дисциплина. «Здесь ни один рубль не должен уйти не по назначению», – предупредил Путин.

Говоря о военном бюджете США, президент отметил, что у этой страны рекордный милитаристский оборонный бюджет.

«Мы видим с вами диспаритет в финансировании между ведущими военными державами. Ну, свыше 700 миллиардов бюджет Пентагона, 725 – ну, рекорд, даже с учетом небольшой инфляции, все равно это милитаристский бюджет, на самом деле, а у нас 46, да больше того, у нас еще ожидается в процентном отношении снижение расходов на цели обороны», – заявил Путин.

В то же время он отметил, что стратегический баланс вооруженных сил с США, несмотря на неравные бюджеты, удастся сохранить благодаря новым образцам вооружений.

Ранее Путин отметил, что новейшее оружие, которое обеспечило безопасность России на десятилетия вперед, заставит задуматься тех, кто привык к милитаристской риторике.