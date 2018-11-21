Путин определил роль нового вооружения России

Новейшее оружие, которое обеспечило безопасность России на десятилетия вперед, заставит задуматься тех, кто привык к милитаристской риторике, заявил президент Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны.

«Серьезные, прорывные шаги сделаны в развитии новейшего, не имеющего аналогов в мире оружия, о котором говорил в послании Федеральному собранию 1 марта этого года. Наши новые системы, надеюсь, заставят задуматься тех, кто привык к милитаристской и агрессивной риторике», – сказал глава государства, передает ТАСС.

Путин также подчеркнул, что Вооруженные силы России во время учений должны отрабатывать применение новых видов оружия и нестандартные ситуации в бою. «Программы учений, дальних морских походов должны учитывать нестандартные ситуации, самые современные формы и методы ведения боя, а также отработку применения новых видов и типов вооружения и техники», – сказал глава государства.

Он отметил, что в настоящее время успех на поле боя «решают буквально секунды», в связи с чем «важно сжимать время принятия решений» во всех звеньях – от высших офицеров до младшего командного состава, для чего нужно совершенствовать систему управления и связи, разведки и радиоэлектронной борьбы.

Глава государства также заявил, что все виды и рода войск в России в 2018 году развивались сбалансированно и оснащались современным оружием. Глава государства поблагодарил всех, кто принимал участие в системной работе по модернизации армии и флота, передает РИА «Новости».

По словам президента, российская армия в 2018 году существенно нарастила свои боевые возможности, в частности, по оперативной переброске на большие расстояния.

«Важно, что серьезно вырос уровень оперативной и боевой подготовки войск. Качественно меняются их возможности, шесть масштабных проверок в этом году это подтвердили, в том числе способность оперативно перебрасывать силы и средства на большие расстояния до 7000 километров, быстро фокусировать группировки на важнейших стратегических направлениях – там, где нам это необходимо. Хорошие результаты показаны в ходе масштабных маневров «Восток-2018», – сказал он.

Главной задачей Вооруженных сил РФ на следующий год Путин назвал укрепление боевого потенциала «ядерной триады». «Какие приоритетные вопросы предстоит решить в следующем году? Первый – это дальнейшее укрепление боевого потенциала стратегических ядерных сил», – сказал Путин.

По его словам, нужно «быстрее переходить на современное вооружение, которое обладает повышенными возможностями по преодолению перспективных систем противоракетной обороны». «На очереди серийный выпуск и поставка в войска ракетного комплекса глобальной дальности «Авангард», – подчеркнул глава государства.

Еще одной важнейшей задачей президент назвал укрепление обороноспособности государства. «Укрепление обороноспособности, безопасности России, надёжная защита от внешних угроз были и остаются нашими важнейшими, ключевыми задачами. Подчеркну, их исключительную жизненную важность хорошо понимают и политические, и государственные руководители, общество, все граждане нашей страны», – сказал Путин.

В марте в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин рассказал о новых российских системах вооружения, в частности о новейшем ракетном комплексе «Сармат», гиперзвуковой системе «Кинжал» и системе «Авангард».