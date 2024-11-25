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Вратарь «Челмета» Щетилин пострадал в ДТП в Челябинске
Вратарь «Челмета» Алексей Щетилин и его жена пострадали в ДТП в Челябинске
Вратарь клуба «Челмет»Алексей Щетилин и его супруга получили травмы средней тяжести в результате ДТП на одном из перекрестков Челябинска, сообщили в пресс-службе клуба Фонбет – Континентальной хоккейной лиги «Трактор».
Вратарь челябинского клуба Олимпбет Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) «Челмет» Алексей Щетилин и его супруга пострадали в результате ДТП в Челябинске, передает ТАСС.
Инцидент произошел на одном из перекрестков в северо-западной части города. Автомобиль столкнулся с так называемым «островом», на котором находились Щетилин и его жена.
Оба пострадавших получили травмы средней тяжести и были доставлены в больницу, где им оказана квалифицированная медицинская помощь. Вратарь и его супруга находятся в сознании, и их жизни ничего не угрожает.
Щетилин является ключевым игроком команды, и в 16 матчах ВХЛ ему удалось одержать девять побед. Хоккейное сообщество Челябинска выражает поддержку спортсмену и его семье в это трудное время.
Ранее в Челябинске легковой автомобиль сбил пять человек на перекрестке Братьев Кашириных и Чичерина.
Также сообщалось, что водитель, сбивший пешеходов на перекрестке, пытался скрыться, но был задержан.