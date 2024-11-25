Вратарь «Челмета» Щетилин пострадал в ДТП в Челябинске

Вратарь «Челмета» Алексей Щетилин и его жена пострадали в ДТП в Челябинске

Tекст: Вера Басилая

Вратарь челябинского клуба Олимпбет Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) «Челмет» Алексей Щетилин и его супруга пострадали в результате ДТП в Челябинске, передает ТАСС.

Инцидент произошел на одном из перекрестков в северо-западной части города. Автомобиль столкнулся с так называемым «островом», на котором находились Щетилин и его жена.

Оба пострадавших получили травмы средней тяжести и были доставлены в больницу, где им оказана квалифицированная медицинская помощь. Вратарь и его супруга находятся в сознании, и их жизни ничего не угрожает.

Щетилин является ключевым игроком команды, и в 16 матчах ВХЛ ему удалось одержать девять побед. Хоккейное сообщество Челябинска выражает поддержку спортсмену и его семье в это трудное время.

Ранее в Челябинске легковой автомобиль сбил пять человек на перекрестке Братьев Кашириных и Чичерина.

Также сообщалось, что водитель, сбивший пешеходов на перекрестке, пытался скрыться, но был задержан.