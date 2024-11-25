В Челябинске задержали сбившего пешеходов на перекрестке водителя

При наезде автомобиля на перекрестке в Челябинске пострадали пять человек

Tекст: Вера Басилая

В Челябинске на северо-западе города произошло ДТП, в результате которого легковой автомобиль сбил пятерых пешеходов, передает ТАСС.

Согласно видеозаписям с камер наблюдения, автомобиль не сбавлял скорость и скрылся с места происшествия. Пострадавшие получили медицинскую помощь благодаря случайно проходившей мимо бригаде реанимации, которая была остановлена очевидцами. Позже на место аварии была вызвана еще одна бригада медиков.

Ирина Волк в своем Telegram-канале сообщила о задержании водителя, скрывшегося с места аварии. Сейчас он доставлен в отдел полиции для дальнейшего расследования обстоятельств происшествия.

Ранее в Подмосковье женщина сбила насмерть переходившую дорогу мать с трехлетним ребенком, а перед этим в Калининграде вылетевший на тротуар внедорожник сбил пять человек.