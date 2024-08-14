В Петербурге прошло открытие поисковой экспедиции «Ленинградский фронт»

Мероприятие посвящено 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В Петербурге поисковая экспедиция «Ленинградский фронт» организована впервые.

Активисты будут трудиться до 23 августа и проживать в полевом лагере. В программе мероприятия также семинары по работе с архивными документами и поисковым оборудованием; семинары по тактической медицине, экскурсии по памятным местам нашего города, и душевные вечера у костра.

Место экспедиции выбрано не случайно: с сентября 1941 по февраль 1944 здесь проходил передний край обороны Ленинграда. По сей день ежегодно на территории Пулковских высот поисковые отряды поднимают десятки бойцов и командиров Советской армии. Земля здесь буквально пропитана кровью и хранит десятки тысяч останков бойцов, защитивших Ленинград.

«Экспедиция началась с возложения цветов на воинском захоронении «Верхнее Кузьмино», который был обнаружен в 2018 году поисковыми отрядами «Высота», «Атака» и поисковой группой «Юнит». Сегодня и на протяжении ближайших 10 дней к продолжению этой работы по увековечению памяти бойцов, погибших на Пулковских высотах, присоединились поисковики из многих регионов России и поисковики из Беларуси. Мне кажется, это лучший показатель нашего единства и поискового братства», – отметила руководитель регионального отделения Поискового движения России в Петербурге Кристина Соболева.

Церемония открытия состоялась на воинском кладбище «Верхнее Кузьмино», обнаруженное поисковиками в 2022 году.

Организаторами выступает Комитет по молодежной политике, Центр патриотического воспитания Дзержинец и Поисковое движение России.

Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» является самой крупной организацией, занимающейся полевой и архивной поисковой работой. Движение было создано в апреле 2013 года, оно объединяет более 45 тыс. поисковиков всех возрастов в составе более полутора тысяч поисковых отрядов. Региональные отделения Движения открыты в 84 субъектах Федерации. За десять лет работы Движения, его участниками были подняты останки более 230 тыс. советских солдат и офицеров, установлены более 13 тыс. имен и судеб защитников Отечества.