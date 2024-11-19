МИД России сообщил о подготовке визита Путина в Казахстан для укрепления партнерства

Tекст: Дмитрий Зубарев

Стерник заявил, что Россия активно готовится к предстоящему визиту президента Владимира Путина в Казахстан, сообщает ТАСС. По его словам, в департаменте идет активная работа над планированием визита, который подчеркивает приоритетное значение российско-казахстанского стратегического партнерства и союзничества.

Стерник отметил, что в современных условиях Москва придает особое значение отношениям с Казахстаном. «Это не просто слова, это серьезная государственная политика», – добавил дипломат. Он подчеркнул важность этих отношений для обеих стран и выразил желание, чтобы установка на их укрепление пронизывала все уровни государственной власти и общественное мнение.

По словам Стерника, визит Путина станет важным шагом в поддержке стабильности и развития отношений между Россией и Казахстаном, что будет способствовать укреплению их стратегического партнерства и союзничества. Визит запланирован на ближайшее время, и его подготовка ведется на высоком уровне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал визит Владимира Путина в Казахстан, который состоится в ноябре 2024 года, а также сообщалось, что перед этой поездкой Путин опубликует статью, посвященную отношениям между Россией и Казахстаном.